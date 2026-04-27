Neverness to Everness: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst

Zum Release von Neverness to Everness versorgen euch Codes zum Einlösen mit Startmaterialien. (© Studio Hotta / Perfect World Games)

Am 29. April 2026 startet mit "Neverness to Everness" – kurz: NTE – ein neues Anime-inspiriertes Videospiel, das als Free2Play-Titel in die Fußstapfen von Genshin Impact & Co. treten will.

Während der Preload für PC und PlayStation 5 bei uns zwei Tage vorher startet, dürfen chinesische Spieler*innen bereits seit vergangener Woche durch die Welt von Hethereau stürmen. Zum Release hat Entwicklerstudio Hotta erste Codes freigegeben, die hier und später auch bei uns den Einstieg erleichtern sollen.

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Autoplay

NTE: Drei aktive Codes zum Launch

Für den Beginn hat Neverness to Everness insgesamt drei Codes freigegeben, die euch mit verschiedenen Materialien versorgen, die ihr für den Spielstart benötigt. Die fett markierten Zeichenketten sind der jeweilige Code; im Anschluss stehen die entsprechenden Belohnungen:

NTENOWTOENJOY – 100x Annulith, 5x Leitfäden des aufstrebenden Jägers, 5x Heller Farbstoff, 4.000 Käfermünzen

– 100x Annulith, 5x Leitfäden des aufstrebenden Jägers, 5x Heller Farbstoff, 4.000 Käfermünzen NTE0429 – 100x Annulith, 5x Leitfäden des erfahrenen Jägers, 5x Farbloser Farbstoff, 6.000 Käfermünzen

– 100x Annulith, 5x Leitfäden des erfahrenen Jägers, 5x Farbloser Farbstoff, 6.000 Käfermünzen NTENANALLYGO – 100x Annulith, 2x Leitfäden des Elite-Jägers, 5x Chaotischer Farbstoff, 12.000 Käfermünzen

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026.

Frei nach dem Gacha-System dürfte das wichtigste Material aus diesen Codes das Annulith sein, das ihr für die Charakter-Pulls benötigt. Die Käfermünzen sind indes das Material zum Aufleveln eurer gezogenen Held*innen.

NTE: So löst ihr die Codes ein

Das Nutzen der Codes erfordert allerdings ein wenig aktives Spielen – das zugehörige Mailsystem in Neverness to Everness ist nicht direkt zu Beginn freigeschaltet. Seid ihr aber erst einmal so weit, sind es nur noch wenige Schritte bis zu den Boni:

Wählt das Hauptmenü in der oberen rechten Ecke des Spiels aus.

Wählt hier den "..."-Button aus.

Klickt auf den Menüpunkt "Code einlösen".

Gebt hier den entsprechenden Code ein, den ihr einlösen wollt und euch bestenfalls aus obiger Liste herauskopiert habt.

Ob und wann weitere Codes für zusätzliche Inhalte in Neverness to Everness folgen, ließ Entwicklerstudio Hotta indes noch offen.

Werdet ihr Neverness to Everness zum Launch ausprobieren?