Demon Slayer: Infinity Castle könnte schon bald bei Streamingdiensten erhältlich sein

Der Film könnte noch dieses Jahr auf Streamingdiensten erscheinen. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha / Ufotable)

Demon Slayer ist zwar als Manga bereits beendet, aber der Anime ist noch lange nicht vorbei. Erst letztes Jahr im September veröffentlichte das Animationsstudio Ufotable den ersten Film der finalen Film-Trilogie: Demon Slayer: Infinity Castle.

Für Fans, die den Kinostart verpasst haben oder den Film lieber einfach zu Hause schauen möchten, gibt es nun gute Nachrichten – zumindest laut Ninotaku.

Demon Slayer: Infinity Castle gibt es bald als Blu-Ray-Disc zu kaufen

Ninotaku berichtet im Video "Netflix hat ein großes Problem & kostenlos Anime streamen – Anime News 397" über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Verfügbarkeit des Demon Slayer-Kinofilms "Infinity Castle".

In Ninos Video erfahrt ihr außerdem, wo ihr kostenlos Anime-Serien mit Werbeeinblendungen schauen könnt oder welche neuen Serien ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet:

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Nach dem großen Erfolg des Kinofilms hat das Studio von Demon Slayer bekannt gegeben, dass der Film künftig am 27. Juli 2026 auf Blu-ray erscheinen wird – vorerst aber nur in Japan. Es ist noch unklar, ob die Disc am selben Tag auch in Deutschland erhältlich sein wird.

Wann die nächsten beiden Filme der Trilogie erscheinen und wie der Stand der Dinge ist, findet ihr hier:

Bis zum Streaming-Start könnten es nur noch wenige Monate sein

Desweiteren geht Nino davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Demon Slayer: Infinity Castle auch bei Streamingdiensten verfügbar sein wird. Als möglichen Zeitraum für den Streaming-Release nennt er den Spätsommer bis Herbst diesen Jahres.

Ein offizielles Releasedatum des Films auf Crunchyroll und Co. ist noch nicht bekannt, aber es dauert mit Sicherheit nicht mehr allzu lange, bis ihr den Film bequem zuhause schauen könnt.

Wie hat euch der Infinity Castle-Film gefallen und habt ihr den Manga schon gelesen?