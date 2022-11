Chaos-Launch von Modern Warfare 2: Die Technik war mein größter Feind

Holprige Launches sind in Zeiten von Service-Spielen und Day-One-Patches zwar schon lange keine Seltenheit mehr, ab und an schafft es ein Spiel aber dennoch, selbst die abgebrühtesten Spieler*innen mit seinem Zustand am Erscheinungstag sprachlos zu machen. Diese fragwürdige Ehre wurde am Wochenende Modern Warfare 2 zuteil, das mit so vielen technischen Problemen daherkam und kommt wie schon lange kein CoD-Start mehr.

Anstatt mich nur um meine (gerade noch stark verbesserungswürdige) K/D zu sorgen und mich auf den Kampf gegen andere Teams zu konzentrieren, zog ich in den Tagen seit Launch vor allem in den Krieg gegen technische Probleme.

Wo bleibt unser Test?

Wie immer bei Multiplayer-Spielen oder Modi testen wir auch Modern Warfare 2 unter realen Bedingungen, damit wir in unserem Review einen möglichst guten und realistischen Eindruck vom Spiel vermitteln können. Multiplayer-Tester Chris hat in den letzten Tagen die unterschiedlichen Multiplayer- und Koop-Modi auf Herz und Nieren getestet, weshalb ihr euch voraussichtlich morgen auf seinen Test freuen könnt. Tobis Eindruck von der Kampagne könnt ihr unterdessen hier nachlesen.

Die technischen Probleme, mit denen sich meine Mitspieler*innen und ich seit dem Launch herumschlagen mussten, lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:

Ein bisschen nervig, aber harmlos Witzig, aber das Lachen bleibt mir im Hals stecken Jetzt verstehe ich, warum Shooter aggressiv machen sollen

Noch witzig oder schon nervig?

Ein bisschen nervig, aber harmlos waren vor allem die visuellen Probleme, über die wir auf dem Schlachtfeld gestolpert sind, wie überlagernde UI-Elemente in der Lobby oder die nicht funktionierende Vitrine. In der Theorie hätte ich mit diesem Feature meinen Lieblingsoperator inkl. favorisierte Waffe sowie freigespielte Visitenkarte und Emblem für andere Spieler*innen präsentieren können, allerdings ignoriert das Spiel bisher jede meiner Einstellungen. Auch die Ranganzeige will nicht so wie sie sollte. Was eigentlich eine Kleinigkeit ist, sorgte bei mir bei einer häufig wechselnden Party für Zähneknirschen, wenn ich zum x-ten Mal innerhalb von ein paar Stunden hören durfte: "Rae ist noch immer Level 1. Sie trifft heute echt gar nichts.” Ich meine, nicht, dass das nicht gestimmt hätte, aber hochgelevelt bin ich trotzdem!

Rae Grimm

@freakingmuse

Singleplayer-Shooter gehören zwar schon seit Jahren zu Raes Lieblingsgenres, allerdings hat sie erst mit Warzone einen richtigen Einstieg in die CoD-Reihe gefunden. Seither ist - zumindest in den Augen des restlichen GamePro.de-Teams - alles ein bisschen eskaliert. Aktuell spielt sie vier Shooter regelmäßig, darunter Cold War und Warzone. Nachdem sie von Vanguard enttäuscht war, hatte sie hohe Hoffnungen für Modern Warfare 2, was sie gerade aber nicht nur dank technischer Probleme eher ernüchtert zurücklässt.

In die Kategorie “Witzig, aber das Lachen bleibt mir im Hals stecken” gehören für mich Bugs wie als Kollege Basti unserem Squad beigetreten ist - und stattdessen prompt im Gegnerteam landete. Das fiel uns leider erst auf, nachdem wir ihn einige Male getötet hatten (sorry, Basti!). Mit einer ordentlichen Prise Galgenhumor konnte ich eine Zeit lang auch über die Lags und das Rubberbanding lachen, die uns in einigen Matches quer über die Map glitchen ließen. Mehr als einmal wurde ich durch die Luft katapultiert, nur um dann irgendwo anders wie eine heiße Kartoffel in einem fehlgeschlagenen Teleportationsexperiment fallen gelassen zu werden. Bevorzugt vor einem Gegner, der mich dann sofort aus dem Verkehr zog. Gern geschehen, Campingstuhl226.

Im Zweifel Neustart

Wäre es nur bei diesen Bugs geblieben, wäre mein Frustrationslevel vielleicht noch relativ niedrig gewesen. Leider gab es aber einige Probleme aus der Kategorie “Jetzt verstehe ich, warum Shooter aggressiv machen sollen”, die unsere Geduld in den ersten Tagen mit Modern Warfare 2 auf eine harte Probe stellten.

Unsere Erfahrung mit dem Ingame-Voice-Chat wird mich in meinen Alpträumen verfolgen. Als Mischung aus Xbox- und PS5-Spieler*innen konnten wir nicht über den jeweiligen Party-Chat quatschen, sondern mussten über die Ingame-Alternative kommunizieren. Wobei ich das Wort “kommunizieren” hier sehr großzügig verwendete.

Richtig hören konnte ich nur eine einzige Freundin, die dann Übersetzerin zwischen mir und Multiplayer-Tester Chris spielen musste, den ich eine Zeit lang gar nicht verstehen konnte. Dafür klangen für besagte Freundin alle wie Roboter und alles, was sie sagte, kam bei anderen Mitspielern mit drei Echos. Kollege Tobi schien sein teures Headset durch ein Dosentelefon ersetzt zu haben. Das war gleichzeitig ungünstig, weil ich einen weiteren Mitspieler nur dann hören konnte, wenn Tobi sprach. Zumindest wenn ich überhaupt jemanden über das doppelte Echo meiner eigenen Stimme verstehen konnte.

Jede Person aus unserer Gruppe beklagte andere Probleme, was durchaus beeindruckend gewesen wäre, hätte es das Crossplay-Zusammenspielen nicht zu einem unmöglichen Unterfangen gemacht.

Das fing schon damit an, dass unter anderem bei Kollege Basti auf der PS5 die Vault Edition nicht funktioniert. Eine Lösung dafür hat er noch nicht gefunden. Dafür kann er mittlerweile immerhin wieder spielen, denn nachdem er im Anschluss einer Runde einmal komplett aus dem Spiel geschmissen wurde, bekam er angezeigt, Modern Warfare 2 wäre nun komplett gesperrt. Ein Neustart konnte das beheben.

Warzone 2-Bug in Modern Warfare 2: Ich hatte auf der Xbox Series X außerdem das Problem, dass mich plötzlich nach einem Match im Menü nicht das Logo von Modern Warfare 2 begrüßte, sondern das von Warfare 2.0 - inklusive Warzone-Playlist, die die Konsole abstürzen ließ, sobald ich sie auswählte. Gleichzeitig verschwanden all meine Loadouts und wurden durch Presets des noch unveröffentlichten Warzone-Nachfolgers ersetzt, der ein anderes System zur Waffenfreischaltung hat. Das hatte zur Folge, dass ich meine Loadouts nur im laufenden Match anpassen konnte, was mich mehr als einmal das Leben gekostet hat. Die einzige Lösung war hier, wie so oft, ein Neustart.

Zu viele Crashes: In den letzten drei Tagen haben meine Mitspieler*innen und ich den Titelscreen von Modern Warfare 2 häufiger gesehen als es sich für das Launchwochenende rechtfertigen lässt. Wenn wir nicht reihenweise aus dem Spiel gekickt wurden, mussten wir den neusten CoD-Ableger wieder und wieder und wieder neu starten. Am ersten Abend war es so schlimm, dass wir keine Runde vollständig beginnen konnten, weil immer mindestens 1-2 Personen vom Weg aus der Lobby ins Spiel verloren gingen. Hinzu kamen regelmäßige Abstürze wenn jemand leichtsinnig bei der Waffenanpassung mehr als fünf Attachments auswählte sowie Freezes im Menü.

Auf meiner Series X hatte ich am Samstag das mittlerweile berüchtigte Party-Problem, das dafür sorgte, dass ich nie mehr als ein Match mit Freund*innen spielen konnte, bevor ein Errorcode mich zum Reboot zwang. Schließlich sagt nichts so sehr “Spielspaß” wie ein Restart alle 10 Minuten. Immerhin kann ich mir jetzt der wahren Freundschaft meiner Party sicher sein: Niemand außer echten Freund*innen hätte so viel Geduld aufgebracht wie sie es taten als ich zum 15. Mal in Folge die Spielsuche mit einem Neustart unterbrechen musste.

Einige Patches und Updates am Wochenende brachten zwar ein wenig Abhilfe, komplett verschwunden sind die Probleme allerdings noch nicht. Modern Warfare 2 bleibt aktuell noch eine Geduldsprobe.

Holpriger Start als neue Service-Norm

Vielleicht war es ein Fehler, dass meine Herangehensweise an Modern Warfare 2 vor dem Release "Hauptsache nicht Vanguard” war, da ich wie viele kein großer Fan des MW2-Vorgängers aus dem letzten Jahr bin. Obwohl ich auch schon letztes Jahr mit ein paar technischen Macken zu kämpfen hatte, kommen sie nicht an das pure Chaos der letzten Tage heran – oder an meinen Frustrationslevel.

Der neue Standard? Mittlerweile scheint es gerade bei Service-Spielen oft die Norm zu sein, dass sie einen holprigen Start haben. Während ich normalerweise bei diesem Thema recht entspannt bin, war es vor allem eine ordentliche Prise Galgenhumor, die mein CoD-Wochenende gerettet hat. Und wie fairerweise erwähnt werden muss, die Tatsache, dass Entwickler Infinity Ward bereits ordentlich am Patchen ist, was Hoffnungen für die Zukunft des Spiels macht.

Meine persönliche Zukunft mit Modern Warfare 2 hängt stark davon ab, ob die Probleme behoben werden können, bevor mein Squad die Geduld verliert. Anders als bei Cold War kann ich mir momentan (basierend auf dem aktuellen Stand von Maps, Modi und Technik) nicht vorstellen, alleine meine Runden in MW2 zu drehen. Andererseits dachte ich auch letztes Jahr zu dieser Zeit nicht, dass ich mich mit Halo anfreunden kann, nur um dann in den ersten drei Monaten nach Launch 1.600 Runden zu spielen. Vielleicht sollte ich mich also mit Einschätzungen zu meinem eigenen Spielverhalten zurückhalten …

Wie lief bei euch das erste Wochenende? Hattet ihr ähnliche Probleme?