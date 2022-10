CoD Modern Warfare 2: Warum das Ping-System entfernt wurde

Nach der Kampagne ist am vergangenen Freitag auch der Multiplayer von Call of Duty Moden Warfare 2 gestartet, der, wie sollte es anders sein, zum Start mit dem ein oder anderen Problem daherkommt. Welche das genau sind und wie es aktuell um die Erreichbarkeit der Server steht, das erfahrt ihr in unserem Live Ticker. In die Reihe an kleineren und größeren Mängeln reiht sich nun auch das Ping-System ein, mit dem ihr Gegner markiert und das jetzt aufgrund eines Bugs vorübergehend deaktiviert wurde.

Grund für Deaktivierung des Ping-Systems: Bedingt durch einen Bug, hielt der Ping auch nach Tod des markierten Spielers über die Dauer des gesamten Spiels an. Euer Gegenüber wurde so mit einer Art Wallhack bestraft, der ihn für euch jederzeit sichtbar macht.

Infinity Ward nimmt Feature aus dem Spiel

Eine Stellungnahme der Entwickler*innen von Infinity Ward gibt es derweil zwar nicht, dass das Ping-System in diesem kaputten Zustand entfernt wurde, ist allerdings notwendig. Erst recht, wenn man sich die Folgen wie hier im Clip anschaut:

Ausgelöst wurde der Bug, nachdem ein eliminierter Spieler während des Todesbildschirms gepingt wurde. Beim Respawn blieb die Markierung weiter bestehen. Wann das Ping-System gefixt zurückkehrt, ist derweil noch unklar.

Nicht das einzige Problem: Der Multiplayer von Modern Warfare 2 ist zum Release alles andere als fehlerfrei. So wurde erst gestern die Feinjustierung der Waffen-Attachments aus dem Spiel entfernt, nachdem der Ego-Shooter bei fünf ausgerüsteten Erweiterungen regelmäßig abgestürzt ist. Tipp: Falls ihr noch getunte Attachments ausgerüstet habt, dann müsst ihr die Waffe abwählen und wieder neu zu eurem Loadout hinzufügen.

Zum Release des Multiplayers kam es zudem zu Crashes, wenn Spieler*innen sich zum gemütlichen Zocken zu einer Gruppe zusammenschließen wollten. Diesen Makel hat Infinity Ward aber bereits via Update behoben:

