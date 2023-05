3:57 Neuer Chrono Odyssey-Trailer zeigt Gameplay aus dem PS5-MMO

Chrono Odyssey wurde schon vor einiger Zeit angekündigt, dann verschwand das MMORPG aber in der Versenkung. Jetzt taucht es wieder auf, und zwar mit einem Paukenschlag. Der kommt in Form eines beeindruckend hübschen Gameplay-Trailers und zeigt, wie grafisch opulent der Unreal Engine 5-Titel aussieht. Neue Infos gibt es auch, unter anderem soll Chrono Odyssey neben PS5 und PC jetzt auch noch für die Xbox Series S/X erscheinen.

Chrono Odyssey: Neuer Gameplay-Trailer sorgt für Staunen und offene Münder

Seht euch den neuen Trailer an, er hat es wirklich in sich. Knapp vier Minuten wird hier ein echtes Grafik-Feuerwerk abgebrannt. Vor allem die Set-Pieces, Landschaften und Umgebungsdetails wissen zu begeistern.

Aber neben schicken Spielgebieten gibt es noch jede Menge Charaktere, riesige Gegner und Kämpfe gegen allerlei Geschmeiß zu sehen. Offenbar bekommen wir es hier nicht nur mit einer schicken Spielwelt zu tun, sondern auch mit sehr vielen actionreichen Kämpfen.

Chrono Odyssey beeindruckt mit umwerfender Grafik.

Was wird das für ein Spiel? Chrono Odyssey setzt auf RPG-Mechaniken und soll ein waschechtes MMO werden, ihr könnt eine von sechs Klassen auswählen und dann gemeinsam mit euren Freund*innen in die Schlacht ziehen. Selbstverständlich wird das Ganze von einer epischen Story getragen.

Das sind die Klassen:

Schwertkämpfer

Paladin

Berserker

Zauberer

Assassine

Ranger

Das Besondere: Der Chronotector! Chrono Odyssey trägt das "Chrono" nicht umsonst im Namen. Mit dem Chronotector können wir nämlich die Zeit anhalten und zumindest ein bisschen zurückdrehen. Das ist im Trailer gut zu erkennen und gibt uns die Chance, Bildschirmtode wieder ungeschehen zu machen – äußerst praktisch!

Wann kommt Chrono Odyseey? Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Aber der Launch soll weltweit erfolgen und es wird wohl keine NFTs im Spiel geben. Zum Monetarisierungsmodell gibt es abseits davon aber noch keine Informationen.

Für PC, PS5 und Xbox Series X/S: Während Chrono Odyssey im Jahr 2020 ursprünglich für iOS, Android und PC angekündigt wurde , soll es jetzt nicht mehr für mobile Geräte, aber stattdessen auch auf PS5 und Xbox Series S/X erscheinen. Das dürfte mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 5 zusammen hängen, der wir die bombastische Grafik verdanken.

Trailer kommt extrem gut an: Unter dem neuen Gameplay-Trailer zu Chrono Odyssey häufen sich die begeisterten Kommentare. Es gibt zwar noch einige Zweifel am Gameplay und User Interface, aber der Look des Spiels wirkt schlicht beeindruckend und wird fast durch die Bank gelobt.

Wie findet ihr den neuen Chrono Odyssey-Gameplaytrailer? Was erhofft ihr euch vom Spiel, was befürchtet ihr?