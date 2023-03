9 Open-World-Games mit fantastischer Grafik, die ihr jetzt zocken könnt

Wir zeigen euch neun richtig schicke Open World-Spiele.

Seit mittlerweile vielen Jahren sind Games mit einer offenen Spielwelt auf dem Vormarsch. Die Freiheit, die solche Spiele bieten, ist mit anderen Mitteln nur schwer zu erreichen. Open-Worlds lassen Spieler*innen dabei tief in die dargestellte Welt eintauchen, ihr könnt sie auf eigene Faust erkunden und eure eigenen Geschichten schreiben.

Während gerade zu Beginn des Open World-Trends noch ein kräftiger Schluck Fantasie nötig war, um die Welt als "echt" wahrzunehmen, gibt es mittlerweile Titel, die kaum noch von der echten Welt zu unterscheiden sind. Moderne Grafik-Engines bieten teilweise atemberaubende Möglichkeiten, wodurch euch Entwickler*innen ihre Visionen fast 1:1 vermitteln können. Wir haben für euch 9 Open-World-Games gesammelt, die grafisch absolut beeindruckend sind und die ihr jetzt schon zocken könnt.

Far Cry 6

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: 7. Oktober 2021

7. Oktober 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Mit Far Cry 6 kehrte Ubisofts Open-World-Shooter-Reihe gewissermaßen zu den Serienwurzeln zurück und verlegte die Handlung wieder in ein sonniges Insel-Paradies. Das fiktive Land Yara erinnert dabei nicht zufällig an die Karibik-Insel Kuba und wenn nicht gerade Kugeln durch die Luft fliegen oder Raketen neben euch einschlagen, kommt echtes Urlaubs-Feeling auf.

Das liegt in erster Linie an der wunderschönen Spielwelt, die mit verlassenen Stränden, dicht bewachsenen Dschungeln und bunten Städten auch viel Abwechslung bietet. Wer gerne mit Meerblick als Guerilla-Kämpfer*in ein paar Unterdrückern den Garaus machen will, ist hier genau richtig.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 19. November 2020

19. November 2020 Plattform: PS4, PS5, PC

Schon im ersten Marvel's Spider-Man konnte Insomniacs Umsetzung von Manhattan mit tollen Lichtstimmungen, vielen Details und einem hohen Grad an Realismus überzeugen. Im Spin-Off Marvel's Spider-Man: Miles Morales sieht die US-amerikanische Ostküsten-Metropole aber dank winterlichem Weihnachtssetting nochmal ein bisschen besser aus.

Der Schnee sieht hier so gut aus, dass man ihm stundenlang beim Fallen zusehen könnte. Aus Gullideckeln und Schornsteinen steigt realistisch anmutender Rauch auf, während Lichterketten und andere Weihnachtsdeko besonders bei Nacht für heimelige Stimmung sorgen. Dass ihr euch dann noch behände durch die Straßenschluchten schwingen und Gangster verprügeln könnt, setzt dem ganzen die Krone auf.

Assassin's Creed: Valhalla

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 10. November 2020

10. November 2020 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Assassin's Creed Valhalla ist das zweite und nicht das letzte Ubisoft-Spiel auf dieser Liste. Der französische Publisher steht einfach wie kaum ein anderer für beeindruckende Spielwelten und die Assassin's Creed-Reihe nimmt hier nochmal eine Sonderstellung ein. Über die Jahre hat sich eine prall gefüllte Liste von historischen Settings angesammelt, die ihr mit Unterarmklinge und (mal mehr und mal weniger) Parkour erkunden könnt.

Während die ersten Serienteile größtenteils in städtischen Umgebungen spielten, sind "ländliche" Regionen speziell seit dem Ägytpen-Ableger Origins deutlich stärker vertreten. Der aktuelle Teil Valhalla entführt euch als Wikinger*in Eivor in den frostigen Norden, vor allem aber ins England des 9. Jahrhunderts und bietet dabei ein paar wirklich atemberaubend schöne Landschaften.

Cyberpunk 2077

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 10. Dezember 2020

10. Dezember 2020 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Klar, der Start von Cyberpunk 2077 verlief alles andere als harmonisch und auch wenn die Entwickler*innen viele Probleme bis heute ausgemerzt haben, kann das Rollenspiel die hohen Erwartungen, die vor dem Release auf ihm ruhten, nicht vollständig erfüllen. Bei einem sind sich Spieler*innen und Fans aber seit Tag eins weitestgehend einig: Die futuristische Spielwelt ist absolut hinreißend – zumindest auf PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Night City ist eine Metropole, wie sie die Spielelandschaft zuvor noch nicht gesehen hat. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charme und besonders bei Nacht sondert der Schauplatz eine Atmosphäre ab, die mit ihren Neonlichtern, Rauchschwaden und bedrohlich dunklen Ecken eine besondere Anziehungskraft entwickelt.

Forza Horizon 5

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: 9. November 2021

9. November 2021 Plattform: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Das Rennspiel-Genre ist bekannt für optisch überaus ansprechende Spiele. Die wenigsten davon bieten allerdings gleichzeitig auch eine offene Welt. Microsofts Forza Horizon-Reihe ist hier die wunderschöne Ausnahme und Forza Horizon 5 die bisherige Krönung. Das virtuelle Mexiko, das ihr in rasanten Rennen oder auf entspannten Entdeckungstouren bereisen könnt, bietet einige der schönsten Umgebungen, die die Spiele-Branche aktuell zu bieten hat.

Von staubigen Wüsten über schroffe Felsen und durch malerische Dörfer bis zu weißen Sandstränden ist für jede Menge Abwechslung gesorgt, wenn ihr versucht, eines der über 600 Fahrzeuge zu meistern. Ein Fotomodus ist natürlich ebenfalls an Bord, sodass ihr eigene Erinnerungsschnappschüsse festhalten könnt.

Death Stranding

Genre: Action

Action Release: 8. November 2019

8. November 2019 Plattform: PS4, PS5, PC

Die Menge an abgedrehten und skurillen Ideen, die Metal Gear Solid-Mastermind Hideo Kojima in Death Stranding untergebracht hat, sucht wohl bis zum Erscheinen von Teil zwei ihresgleichen. Das Abenteuer, in dem The Walking Dead-Star Norman Reedus einen apokalyptischen Postboten spielt, muss man eigentlich selbst erlebt haben, um seinen Reiz zu verstehen.

Dieser ergibt sich nicht zuletzt aus der grafisch erstklassigen Spielwelt. Die größtenteils naturbelassene Open World erinnert dabei mit ihren schroffen Klippen, klaren Bächen und grünen Wiesen an Outdoor-Paradiese wie Island oder Neuseeland. Wenn ihr Lust auf ein Spiele-Erlebnis der etwas anderen Art habt und euch der Stil der Welt zusagt, solltet ihr dem Titel unbedingt eine Chance geben.

Watch Dogs Legion

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 29. Oktober 2020

29. Oktober 2020 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Das dritte und letzte Ubisoft-Game in dieser Liste ist das Hacker-Abenteuer Watch Dogs Legion. Nach Chicago und San Francisco wagt die Watch Dogs-Reihe mit Legion den Sprung über den großen Teich und damit ins futuristische London. Der Sprung hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn die Open World des Action-Adventures ist der heimliche Star des Spiels.

Wer die britische Metropole schon einmal besucht hat, wird dutzende Orte und Straßenzüge wiedererkennen. Die Kulisse ist schlicht atemberaubend, was durch die SciFi-Elemente wie herumfliegende Drohnen oder selbstfahrende Taxis nochmal verstärkt wird.

Ghostwire: Tokyo

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 25. März 2022

25. März 2022 Plattform: PS5, PC

Die hohen Erwartungen, die der Open-World-Shooter Ghostwire: Tokyo von den The Evil Within-Entwickler*innen Tango Gameworks im Vorfeld geschürt hatte, konnte das fertige Spiel nicht erfüllen. Besonders beim Gameplay steht sich der Titel teilweise selbst im Weg. Der Ausflug ins von Dämonen und Geistern heimgesuchte Tokio lohnt sich aber trotzdem - wegen der Spielwelt!

Die japanische Hauptstadt ist nämlich so detailgetreu nachgebaut, wie wir es sonst nur aus der Yakuza-Reihe gewohnt sind. Straßenzüge und Gebäude laden so zum Erkunden ein und wecken insgeheim Fernweh. Zumindest wenn uns nicht gerade eines der gruseligen Wesen angreift, die die Großststadt im Spiel bevölkern.

Horizon Forbidden West

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 18. Februar 2022

18. Februar 2022 Plattform: PS4, PS5

Zu guter Letzt schicken wir euch noch mit dem PlayStation-exklusiven Horizon Forbidden West in die ferne Zukunft. Wie schon im Vorgänger Zero Dawn übernehmt ihr die Rolle von Aloy, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet Jagd auf riesige Roboter-Dinos macht. Entwickler Guerilla Games hat im Vergleich zum schon sehr guten Vorgänger nahezu alle Stellschrauben gedreht und vor allem bei der Spielwelt ordentlich einen draufgelegt.

Das Spiel führt euch in den namensgebenden "verbotenen Westen" und damit durch verschiedene Biome bis an die Westküste der USA. Die PS5 lässt dabei die Muskeln spielen und liefert eine glaubwürdige und vor allem wunderschöne Welt, in der ihr euch stundenlang verlieren könnt.

Welches Open-World-Game ist eurer Meinung nach das grafisch beeindruckendste? Welches Spiel haben wir übergangen? Schreibt es uns in die Kommentare!