Cities Skylines: Das Brettspiel zum Aufbau-Hit gibt’s jetzt günstig bei Amazon

Bei Amazon gibt's jetzt die Brettspiel-Version von Cities: Skylines im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr jetzt das Brettspiel zum Aufbau-Hit Cities: Skylines günstig im Sonderangebot bekommen. Das Koop-Spiel für ein bis vier Spieler*innen kostet derzeit nur noch 29,99€. Amazon macht zwar keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist, aber es scheinen nicht mehr viele Exemplare auf Lager zu sein. Deshalb solltet ihr damit rechnen, dass das Spiel bald ausverkauft ist.

Laut Vergleichsplattformen könnt ihr das Cities: Skylines Brettspiel derzeit nirgendwo günstiger bekommen. In der Theorie kostet es zwar gerade bei Alternate nur 27,99€, dort kommen aber noch Versandkosten von 4,99€ hinzu, sodass ihr bei Amazon letztendlich günstiger wegkommt.

Was ist das Cities: Skylines Brettspiel?

Wie im Videospiel baut ihr auch in der Brettspiel-Version von Cities: Skylines eure eigene Stadt.

Wie in der erfolgreichen Videospielvorlage geht es auch in der Brettspiel-Version von Cities: Skylines darum, eure eigene Großstadt aufzubauen und zu verwalten. Dabei müsstet ihr euch um die Wasser- und Energieversorgung, den Verkehr und auch um den Bau von genügend Schulen, Kliniken und Parks kümmern, was desto schwerer wird, je weiter eure Stadt wächst.

Wie schon gesagt, handelt es sich um ein rein kooperatives Spiel. Ihr tüftelt also gemeinsam in der Gruppe an eurer Stadt, könnt aber auch ganz allein spielen. Die Spieldauer wird mit 40 bis 70 Minuten angegeben. Der Komplexitätsgrad ist nicht allzu hoch, die Altersempfehlung liegt bei ab 10 Jahren.

Cities: Skylines 2 jetzt günstiger vorbestellen

Falls ihr Fans von Cities: Skylines seid oder ganz allgemein ein Faible fürs Städtebauen habt, dann dürfte euch ebenfalls interessieren, dass ihr das für 2024 angekündigte Cities: Skylines 2 bereits vorbestellen könnt, und zwar für PC, PS5 und Xbox Series X. Die PS5-Version könnt ihr euch bei Amazon, MediaMarkt und Saturn jetzt sogar günstiger sichern, nämlich für nur 42,99€ statt 49,99€:

