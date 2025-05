Clair Obscur Expedition 33: Eine der besten Waffen im Spiel könnt ihr schon in Akt 1 verpassen - macht das nicht!

Maelle ist ohnehin schon eine sehr starke Kämpferin. Aber mit dieser Waffe wird sie sogar noch besser.

In Clair Obscur: Expedition 33 trägt eure Ausrüstung viel dazu bei, wie leicht oder schwer die Kämpfe sind. Entsprechend solltet ihr natürlich versuchen, immer die besten Waffen, Pictos und Co. ausgerüstet zu haben. Eine besonders starke Waffe für Maelle gibt es schon ziemlich früh im Spiel, aber ihr könnt sie auch leicht übersehen.

So bekommt ihr Medalum in Clair Obscur: Expedition 33

Die Rede ist hier von Medalum, einem Degen für die starke Fechterin Maelle. Die Waffe könnt ihr euch bereits nach wenigen Stunden holen und sie wird euch dann einen Großteil des Spiels begleiten.

Was sie so stark macht, ist ihre Level 4-Fähigkeit, die beim Erhalt bereits freigeschaltet ist: Damit startet Maelle nämlich jeden Kampf bereits in der Virtuosen Haltung – das ist ihre stärkste Haltung, in der sie +200% Schaden verursacht.

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Autoplay

Auf Level 10 und 20 verbessert die Waffe dann noch euren Feuer-Schaden in der Virtuosen Haltung – da Maelle ohnehin die Funken-Fähigkeit ausgerüstet haben dürfte, um schnell in ihre stärkste Haltung zu kommen, ergibt das eine nette Kombination.

So schnappt ihr euch Medalum: Die erste Gelegenheit, an diese mächtige Waffe zu kommen, ergibt sich bereits in Akt 1, sobald ihr das Gestraldorf betreten habt. Allerdings verrät euch das Spiel nicht, dass ihr die Waffe hier ergattern könnt, sie lässt sich also leicht verpassen.

Im Verlauf der Hauptstory müsst ihr nämlich im Arena-Turnier antreten und dabei mehrere Feinde mit einem eurer Charaktere schlagen. Der letzte Gegner ist dann "Die Fremde". Tretet gegen sie unbedingt mit Maelle an und holt euch den Sieg!

Der Sieg wird in der Arena vor allem für Maelle belohnt.

Dann bekommt ihr als Belohnung automatisch Medalum geschenkt. Auch Gustave und Lune erhalten eine Waffe für ihren Sieg, allerdings sind die weniger mächtig und leicht an anderer Stelle zu bekommen.

Was, wenn ihr den Arena-Kampf mit Maelle verpasst habt? Falls ihr diese Stelle bereits gespielt und einen anderen Charakter für den finalen Arena-Kampf gewählt habt, ist zum Glück nicht alles verloren. Es gibt nämlich einen zweiten Weg, um an Medalum zu kommen.

Dafür müsst ihr im Gestraldorf stattdessen gegen die Dorfanführerin Golgra antreten – natürlich wieder mit Maelle. Hier gibt es ebenfalls die Waffe für den Sieg. Der Kampf kann aber in den frühen Spielstunden etwas kniffliger sein, ihr müsst also eventuell später wiederkommen.

Außerdem gibt es noch widersprüchliche Aussagen im Netz dazu, ob ihr die Waffe auf diese Weise bekommen könnt. Einige Spieler*innen berichten nämlich, dass sie Golgra erst viermal an verschiedenen Orten (Gestraldorf, der Heilige Fluss während Monocos Nebenmission, die Dunkle Gestralarena und zuletzt wieder Gestraldorf) besiegen mussten, ehe sie die Waffe bekommen haben.

Wir selbst konnten das bislang noch nicht ausführlich testen, da wir uns die Waffe bereits geholt hatten. In jedem Falle ist es aber besser, auf Nummer sicher zu gehen und sich die mächtige Waffe für Maelle stattdessen schon in der Arena zu schnappen.

