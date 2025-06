Clair Obscur Expedition 33-Update macht einen Modus deutlich einfacher - oder lässt euch HP von Gegnern verhundertfachen

Patch 1.3.0 für Clair Obscur: Expedition 33 ist live.

Clair Obscur: Expedition 33 hat frisch ein neues Update spendiert bekommen, das ihr euch jetzt runterladen könnt. Darin stecken nicht nur massenweise Bug-Fixes, auch an den Schwierigkeitsgraden wurde geschraubt. So wurde nicht nur ein Modus leichter gemacht, für Akt 3 könnt ihr jetzt sogar eigene Einstellungen vornehmen.

Das steckt in Patch 1.3.0 für Clair Obscur: Expedition 33

Die wohl größte Anpassung des neuen Updates findet sich bei den Schwierigkeitsgraden, je nach Modus wird das Spiel nämlich leichter oder herausfordernder.



Mit dem Storymodus wurde nämlich der leichte Schwierigkeitsgrad angepasst, um nachsichtiger zu sein. Das Zeitfenster für Ausweichen und Paraden ist ab sofort 40 Prozent größer. Erlittener Schaden wurde ebenfalls um weitere 10 Prozent reduziert.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Autoplay

Sucht ihr stattdessen nach einer noch größeren Challenge, bekommt ihr auch hier neues Futter. Ab Akt 3 ist es jetzt möglich, Challenge-Modifikatoren bei den Flaggen-Kontrollpunkten zu setzen. Damit könnt ihr einstellen, ob euer maximaler Schaden bei 99.999 oder 999.999 liegen soll oder ob ihr die Lebenspunkte Feind*innen von zweifach bis hundertfach multiplizieren wollt.

Für alle, denen das noch nicht reicht, gibt es eine weitere erfreuliche Nachricht: Den härtesten optionalen Bossgegner des Spiels, Simon, könnt ihr jetzt erneut bekämpfen, nachdem ihr ihn einmal besiegt habt. Das war vorher nicht möglich.

Daneben stecken im neuen Update auch jede Menge kleinere Anpassungen und Bug-Fixes, insgesamt 297 sollen es sein. Die wichtigsten davon findet ihr unten in den englischen Patch-Notes. (via Steam)

Simon Rematch

Players can now rematch Simon after defeating him!

Story Mode Balancing.

Story mode is our easiest difficulty setting.

Parry and dodge windows increased by 40%

Incoming damage reduced by 10% to 50%

Challenge Modifiers (Act III onward)

At flag checkpoints, players can now:

Limit max player damage to 99,999 or 999,999

Multiply enemy HP by x2, x5, x10, x20, x50, or x100

Bug Fixes (297 total, notable examples below)

Verso now gains Perfection correctly when in reserve

Simoso weapon will no longer cause lag due to memory leaks

General polish across collisions, terrain, and scripting

Cutscenes scale properly on ultrawide and non-standard resolutions

Fixed a bug where loading a save after resting at a different location would spawn the player at coordinate zero

Placeholder textures removed near Chromatic Boucheclier and his battlearena

Fixed performance drops from repeated resting on certain levels

Crash after dialogue sequences resolved

Fixed stability issues after extended play sessions

French voiceover now plays correctly when selected

System & Settings

Audio can now be muted or unmuted when the game is running in the background

Mouse and joystick sensitivity improvements

Manual save file renaming is now supported (EXPEDITION_XX format required. XX must be a value between 00 and 09.)

Localization

Rolling credits updated (added creature VO, refined IOI section)

Font size adjustments for Chinese, Japanese, and Korean

New strings added and minor text corrections implemented

Damit bringt der Patch einige ziemlich positive Änderungen ins Spiel und dürfte viele Fans mehr als das letzte große Update 1.2.3 freuen. Das hatte nämlich unter anderem Maelle generft, speziell ihre Waffe Medalum und die Fähigkeit Stendahl.

Was sagt ihr zu den Anpassungen und was wünscht ihr euch in Zukunft noch an Änderungen zum Spiel?