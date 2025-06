Clair Obscur: Gustave-Sprecher reagiert auf Gratulationen - "Ich fühle mich wie ein totaler Betrüger"

In Clair Obscur: Expedition 33 könnt ihr auch die Stimme des Daredevil: Born Again-Sprechers Charlie Cox hören.

Clair Obscur: Expedition 33 zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Spielen des bisherigen Jahres. Es gilt als einer der Favoriten im Rennen um die Game of the Year-Auszeichnung bei den Game Awards. Daran mitgewirkt hat auch Charlie Cox, den ihr vielleicht aus Daredevil kennt. Der Schauspieler und Sprecher ist allerdings gar kein Gamer und fühlt sich deswegen fast wie ein "Betrüger".

Clair Obscur-Sprecher Charlie Cox fühlt sich offenbar regelmäßig schlecht, wenn er zu Clair Obscur beglückwünscht wird

Darum geht's: Bei einer Convention wurde der Schauspieler nach seiner Arbeit für Clair Obscur: Expedition 33 gefragt. Er reagiert sehr bescheiden, ziemlich witzig und ein bisschen abwehrend auf die Frage. Das liegt vor allem daran, dass er selbst einfach gar kein Gamer sei und das Spiel nie gespielt habe.

Zuerst sagt Charlie Cox, der die Quasi-Hauptfigur Gustave spielt, er wolle das Ganze auf keinen Fall irgendwie kleinreden.

"Anscheinend ist das Spiel großartig, ich bin kein Gamer, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gespielt. Mein Agent hat mich gefragt, ob ich da hingehen und ein Voice-Over machen will. Ich war vielleicht für vier Stunden im Studio. Die Leute sagen mir immer wieder, wie toll es ist und gratulieren mir, und ich fühle mich wie ein totaler Betrüger. Ich freue mich so sehr für das Unternehmen, ich freue mich so sehr, dass es wirklich gut angekommen ist."

Spannend wirkt in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass die Arbeit für seine Rolle in so kurzer Zeit über die Bühne gehen konnte.

Wie geht es mit Clair Obscur weiter? Möglicherweise erscheint in naher Zukunft noch ein DLC für den Erfolgs-Hit, aber offiziell wurde noch nichts Derartiges angekündigt. Ob Charlie Cox in seiner Rolle als Gustave zurückkehrt steht noch in den Sternen.

Ihr könnt Clair Obscur aktuell auf dem PC, der PS5 und auf Xbox Series S/X spielen. Der Titel ist auf Xbox und dem PC auch über das Game Pass-Abo spielbar.

