Clair Obscur Expedition 33-Entwickler teasen neue Inhalte und Features für das Spiel an und die Fans hätten da schon Ideen

Wer in Zukunft mit Maelle und Co. loszieht, kann dabei wohl unter Umständen noch Neues entdecken.

Einen Story-DLC zu Clair Obscur: Expedition 33 wird es nicht geben, aber trotzdem arbeitet der französische Entwickler Sandfall weiter an dem Spiel. Das hat das Team jetzt auf Social Media deutlich unterstrichen. In der Zukunft soll es weitere Verbesserungen und auch neue Inhalte geben – und Fans verraten unter dem Post, was ihnen aktuell noch fehlt.

Clair Obscur: Expedition 33-Entwickler arbeitet weiter am Spiel

Sandfall hat sich auf der X/Twitter-Alternative Bluesky zu dem Thema geäußert und mitgeteilt:

Bonjour! Wir erkunden aktuell eine große Vielfalt an künftigen Verbesserungen — von Barrierefreiheits-Features über neue Inhalte bis hin zu allen Arten von Kleinigkeiten, die wir aktiv abwägen. Das beinhaltet natürlich auch erweiterte Lokalisations-Optionen [also Sprachen]!

Genauer ins Detail gegangen ist das Entwicklerteam leider nicht. Wir können also nur spekulieren, um welche neuen Inhalte es sich handeln könnte. Im Bereich Barrierefreiheit wäre es zumindest gut möglich, dass das Studio einen Modus ergänzt, der komplett auf Echtzeitelemente verzichtet und es erlaubt, Clair Obscur ausschließlich mit strategischen Rundenkämpfen zu erleben.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Autoplay

Das dürfte beispielsweise Personen mit motorischen Einschränkungen oder jenen entgegenkommen, die sich einfach mit dem Timing schwertun oder sich eine entspanntere Spielerfahrung wünschen. In anderen Bereichen hat die Community aber schon ganz klare Wünsche geäußert, was sie im "JRPG" sehen möchte.

Badeklamotten für Gustave und mehr: Das wünscht sich die Community

Auf eine sehr spezifische Idee wären wir wohl nicht gekommen. User Omelette du Frottage will gerne "mehr Badeklamotten-Optionen für Gustave" sehen. James wünscht sich dagegen einen Fotomodus und verrät dazu:

"In vielen Arealen bleibe ich einfach stehen und mache einen Screenshot, um all die Details rund um mich zu bewundern." Der Fan hat außerdem auch noch eine andere Idee, die uns ebenfalls zusagen würde: eine Anzeige, die uns verrät, wenn ein Gebiet zu 100% abgeschlossen ist.

User Mr-m00.bsky.social bemerkt, dass es noch reichlich leeren Raum im endlosen Turm gebe und fragt sich, was damit geplant ist. Ein weiterer guter Punkt.

Wir geben aber die Frage auch gleich noch an euch weiter: Welche neuen Featuers oder Inhalte würden euch besonders freuen?