Clair Obscur Expedition 33 ist nicht länger das am besten bewertete Spiel 2025 - aber der neue Platz 1 sollte eigentlich gar nicht zählen

Maelle findet das ziemlich unfair. Ihr auch?

Clair Obscur: Expedition 33 stellte sich dieses Jahr als echter Überraschungshit heraus. Das JRPG mit französischem Flair wurde vom neu gegründeten Studio Sandfall entwickelt und knackte auf Metacritic einen Score von 93 (PS5).

Damit war der Titel bisher das am besten bewertete Spiel 2025, und das zurecht, wie viele Kritiker*innen und Fans fanden. Jetzt wurde Clair Obscur jedoch auf einen geteilten zweiten Platz zurückgeworfen und das fühlt sich schon ein wenig unfair an, weil das Spiel gegen ältere Games verloren hat, die im Normalfall gar keine neuen Reviews mehr erhalten hätten.

Clair Obscur wurde vom Thron gestoßen, von einem alten Spiel

Die beiden auf Metacritic bestbewerteten Spiele 2025 sind zwei und ganze acht Jahre alt! Dass Clair Obscur vom Review-Thron gestoßen wurde, liegt also gar nicht an den Titeln selbst, die zwar großartig sind, aber eigentlich keine neuen Wertungen erhalten hätten – wäre da nicht der Release der Switch 2 gewesen.

Womöglich habt ihr jetzt erraten, um welche Titel es geht: Auf Platz 1 steht jetzt mit einem 95er-Schnitt Zelda: Tears of the Kingdom, die zweite Stufe vom Siegertreppchen teilt sich jetzt Vorgänger Breath of the Wild mit Clair Obscur.

Das heißt, Sandfalls RPG-Hit ist immer noch das am besten bewertete Spiel, das auch wirklich 2025 erschienen ist. Tears of the Kingdom hat in diesem Jahr anlässlich des neuen Konsolen-Releases aber eben noch mal neun ganz frische Reviews erhalten.

Wo Clair Obscur herkommt, gibt's noch viel mehr tolle Spiele! - Rückkehr der Double-A-Games

Verglichen mit den 84 internationalen Tests für Clair Obscur ist das natürlich wenig, aber es hat gereicht, um das neue Spiel des Sieges zu berauben. Und natürlich ist Tears of the Kingdom auch ein extrem gutes Spiel, das Kritiker*innen in der verbesserten Switch 2-Version erneut feiern.

Wer den Titel übrigens auf der ersten Switch gezockt hat und jetzt auf die Switch 2-Version upgraden will, wird erneut zur Kasse gebeten. 9,99 Euro kostet das Upgrade Pack.

Clair Obscur ist auch Community-Liebling

Clair Obscur steht übrigens auf Opencritic bei einem Schnitt von 92 bei 183 Reviews über alle Plattformen hinweg verteilt, die PC- und Xbox-Wertungen auf Metacritic kommen im Mittel auf 91. Auch bei der Community kommt das französisch-melancholische Spiel richtig gut an.

Der Meta-User-Score steht bei einer Traumbewertung von 9,7 und auch ihr habt in unserer Umfrage angegeben, dass ihr das RPG aktuell als Favorit für den Game of the Year-Titel seht. Aber natürlich ist das Jahr noch nicht vorüber und es erscheinen noch weitere Top-Titel, allen voran Ghost of Yotei.

Was sagt ihr dazu? Zählen die Reviews für die beiden Zelda-Titel oder seht ihr Clair Obscur immer noch als bisherigen Favoriten 2025? Oder gibt es ein anderes Spiel, bei dem ihr erwartet, dass es die Wertung dieses Jahr noch knacken könnte?