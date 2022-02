CoD 2022 auf Cyberpunk-Level: Modern Warfare 2 soll Unsummen an Geld verschlingen

Call of Duty 2022 heißt wahrscheinlich CoD Modern Warfare II und wird richtig teuer. Also so richtig, richtig teuer: Einem frischen Leak zufolge könnte sich das Budget des nächsten Mega-Blockbusters aus dem Hause Activision auf bis zu 300 Millionen US-Dollar belaufen. Das wäre eine ordentliche Stange Geld und ungefähr auf dem Level eines Cyberpunk 2077.

Call of Duty Modern Warfare II-Budget geleakt und es ist massiv

Darum geht's: Wie jedes Jahr soll auch 2022 ein neues Call of Duty erscheinen. Dieses Mal könnte es aber noch teurer als sonst werden und sogar Mammutprojekte wie Cyberpunk 2077 in die Tasche stecken. Einem Leak zufolge bewege sich das Budget des nächsten CoD aktuell irgendwo zwischen 250 und 300 Millionen US-Dollar.

Zum Vergleich: Umgerechnet entsprechen 300 Millionen US-Dollar in etwa 262,3 Millionen Euro. Das schwankt natürlich, aber zumindest habt ihr so direkt eine grobe Vorstellung. Cyberpunk 2077 hat ein Budget verschlungen, das von Entwicklerstudio CD Projekt RED auf 1,2 Milliarden polnische Zloty beziffert wurde (auf Englisch 1,2 "billion"). Das wären in Euro knapp 263 Millionen Euro. Die Budgets liegen also tatsächlich nah beieinander. Vorausgesetzt, der Leak stimmt.

Wie seriös ist das? Ziemlich: Dass das nächste Call of Duty richtig teuer wird, klingt nicht unrealistisch. Nach den beiden eher durchwachsen aufgenommenen Vorgängern wäre gut möglich, dass Activision hier nochmal ordentlich auf den Putz hauen will und entsprechend investiert. Die Quelle ist auch kein Niemand, sondern ein Account, der bereits mehrfach mit Call of Duty-Scoops richtig lag.

Aktuell bei Call of Duty: Sowohl Warzone als auch CoD Vanguard starten nächste Woche in die zweite Season seit Einführung der Caldera-Map. Hier könnt ihr den neuen Trailer dazu sehen:

Neben diversen neuen Inhalten wie Waffen, Maps und neuen Orten auf der Karte sowie neuen Fahrzeugen und dergleichen mehr bekommt Warzone auch einen neuen Modus spendiert. Dabei handelt es sich um den sogenannten Caldera Clash, der ähnlich funktioniert, wie das beim ursprünglichen Warzone Rumble der Fall war.