CoD Warzone: Season 2 führt neuen Deathmatch-Modus Caldera Clash ein

Call of Duty Warzone bekommt mit dem Start von Season 2 einen neuen Modus. Der heißt Caldera Clash und lässt bis zu 48 Spieler*innen pro Team aufeinander los. Das funktioniert wie Warzone Rumble oder der Clash-Modus auf Verdansk '84 – wir bekommen also einen riesigen, chaotischen Deathmatch-Modus serviert. Aber das war natürlich noch lange nicht alles, was uns mit Season 2 in Warzone und CoD Vanguard erwartet.

Wann kommt Season 2? Es dauert nicht mehr lange, dann startet Season 2 in CoD Warzone und CoD Vanguard. Genauer gesagt, geht es schon nächste Woche los. Wie gewohnt erscheinen einige der geplanten Inhalte direkt zum Season-Beginn, andere folgen im Lauf der Saison.

Am 14. Februar geht Season 2 in Warzone los.

geht Season 2 in Warzone los. Am 10. Februar könnt ihr das Vanguard-Update laden.

Wie groß ist der Download? Dazu gibt es noch keine Infos.

Hier könnt ihr euch den Teaser-Trailer ansehen, der euch auf Season 2 einstimmt:

Die Season 2-Roadmap

Die neue Season hält haufenweise neue Inhalte bereit, und zwar sowohl für CoD Warzone als auch für Vanguard und den Zombies-Modus. Wir liefern hier einen Überblick und konzentrieren uns im Anschluss mehr auf Warzone. Was alles kommt, seht ihr hier (via Call of Duty-Blog):

Diese Neuerungen bekommt Warzone mit Season 2

So funktioniert Caldera Clash: Wie bereits bei Warzone Rumble und Clash auf Verdansk '84 treten wir in riesigen Teams von bis zu 48 Personen gegeneinander an. Alle starten mit ihrem eigenen Loadout und verfügen über unendliche Respawns. Das Team, das als erstes die 500 Punkte knackt, gewinnt. Macht euch auf ordentliches Chaos und jede Menge Abschüsse gefasst.

Neue Map-Locations: Auf der Caldera-Map tut sich einiges. Dazu zählen unter anderem die neuen Bomber-Flugzeuge, eine neue Chemiewaffenfabrik sowie neue Untergrundlabore, die ebenfalls mit den fiesen Nebula V-Chemiewaffen zu tun haben. Außerdem erfährt auch die Rebirth Island-Map eine Überarbeitung, aber erst im Verlauf der Season.

Zusätzlich findet das Search and Deploy-Event statt. Das dreht sich ebenfalls um Nebula V (sowohl als Bomben als auch als Munition) und führt neben den Redeploy-Ballons, mit denen ihr euch quer über die Map bewegen könnt, auch noch gepanzerte Transporte ein. Beides kennen Battle Royale-Veteranen aus PUBG. Die Trucks sind schwer gepanzert und attackieren euch, halten aber auch besten Loot bereit.

Neue Waffen: Direkt zum Start von Season 2 bekommen wir eine neue AR namens KKG M40 sowie die Whitley, ein MG. Im Lauf der Season kommen dann noch ein Eispickel sowie das Armaguerra-SMG hinzu. Wie gewohnt gibt es die Waffen sowohl in Vanguard als auch in Warzone.

Diese Neuerungen bringt Season 2 für Call of Duty Vanguard

Auch in Call of Duty Vanguard gibt es einige neue Inhalte, die mit Season 2 an den Start gehen. Wie immer gilt das sowohl für den normalen Multiplayer als auch für den Zombies-Modus.

2 neue Maps: Gondola und Casablanca kommen direkt zum Start der Season 2.

Gondola und Casablanca kommen direkt zum Start der Season 2. Ranked-Modus: Während der Season soll ein richtiger Ranked-Modus kommen.

Während der Season soll ein richtiger Ranked-Modus kommen. Neue Perks und Killstreak: Wer 12 Kills am Stück schafft, kann mit dem Ball Turret Gunner 30 Sekunden lang den Tod von oben regnen lassen. Armory und Mechanic sind die neuen Perks.

Wer 12 Kills am Stück schafft, kann mit dem Ball Turret Gunner 30 Sekunden lang den Tod von oben regnen lassen. Armory und Mechanic sind die neuen Perks. Zombies: Der Zombies-Modus bekommt endlich eine neue Hub-Map mit neuen Arenen, einen neuen Verbündeten, ein neues Artefakt, eine neue Quest und mehr. Außerdem kehren die Wunderwaffen ebenfalls endlich zurück.

Falls ihr ein PS Plus-Abo habt, könnt ihr euch übrigens über zusätzliche Goodies freuen. Alle, die Warzone auf PS4 oder PS5 spielen und für PS Plus zahlen, erhalten ohne weitere Kosten Extra-Items in Form eines Bundles.

Welche dieser Neuigkeiten findet ihr für Call of Duty am spannendsten?