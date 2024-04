CoD MW3 + Warzone: Amazon schenkt euch gerade einen schicken Operator-Skin - so könnt ihr 15 Euro sparen

Mit Amazon Prime Gaming könnt ihr euch für CoD wieder Gratis-Items sichern.

Wer ein Abo des kostenpflichtigen Dienstes Amazon Prime Gaming abgeschlossen hat, bekommt immer wieder kostenlose Skins, Items, Spiele und andere Boni geschenkt. Dieses Mal können wir uns mit dem Electron Energy-Paket mal wieder einen Operator-Skin und mehr für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone sichern – und so gut Geld sparen!

Für welche Plattformen gelten die kostenlosen Inhalte? Wenn ihr euch das Paket gesichert habt, könnt ihr es sowohl auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verwenden.

Wie lange sind die Skins bei Prime Gaming kostenlos? Ihr habt bis zum 23. Mai 2024 Zeit, euch die Inhalte zu schnappen.

Das steckt alles im Electron Energy-Bundle

Auf einem Blick: Das steckt alles im Electron Energy-Geschenk.

Subatomic - Operator-Skin für Pham "Enigma" Lan Minh

Death Conductor - Waffenplan des Scharfschützengewehrs

Geometrische Resonanz - Visitenkarte

Bite the Buzz-Schallplatte

Targeted Destruction - Emblem

Electroman - Charm

Bundle im Wert von 1.500 CoD Points: Die Skins und anderen Boni des Bundles haben einen Wert von 1.500 CoD-Punkten, was umgerechnet etwa 15 Euro entspricht. Ihr seht also, dieses Geschenkt lohnt sich, sofern der Look euren Geschmack trifft.

So sichert ihr euch die Electron Energy-Inhalte über Prime Gaming

Ihr könnt euch die Inhalte nur kostenlos sichern, wenn ihr Amazon Prime Gaming besitzt. Der Service ist im kostenpflichtigen Amazon Prime-Abo enthalten. Sofern diese Voraussetzung gegeben ist, müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Verknüpft euer Spielkonto (z.B. von der PlayStation) mit eurem Amazon-Konto. Löst eingeloggt das CoD-Angebot über die offizielle Webseite von Prime Gaming ein. Im Anschluss wird das Bundle automatisch zu einem Spielekonto hinzugefügt. Im Spiel selbst findet ihr die Inhalte dann je nach Kategorie im Shop unter der Registerkarte Waffen, Operator oder Meine Bündel.

Sofern Cross Play aktiviert ist, können die Inhalte plattformübergreifend genutzt werden.

0:44 Call of Duty Modern Warfare 3: Der Zombie-Modus bekommt nächste Woche neue Inhalte

Mehr zum Thema CoD Modern Warfare 3 und Warzone: Season 3 Reloaded steht vor der Tür - alle neuen Inhalte im Überblick von David Molke

Nächste Mid-Season steht bald an: Neben diesen kostenlosen Skins erwarten euch in wenigen Tagen auch ohne Prime Gaming neue Inhalte für Warzone und Modern Warfare 3. Am 1. Mai startet Season 3 Reloaded, die unter anderem den Zombie-Modus auffrischt und natürlich auch neue Maps, Events, und Waffen mitbringt, Mehr dazu lest ihr im oben verlinken Artikel.

Wie gefällt euch das Electron Energy-Paket?