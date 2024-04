V-Bucks, FC Points und Co.: Mit diesem praktischen Tool könnt ihr virtuelle Spielwährungen in Euro umrechnen

Wieviel ist nochmal der Diamant wert? Die Sparkasse stellt für die Beantwortungen solcher Fragen ein Tool bereit.

Viele Spiele setzen heutzutage auf virtuelle Ingame-Währungen, mit denen sich dann beispielsweise kosmetische Gegenstände, Kartenpacks oder andere Dinge kaufen lassen. Fortnite nutzt beispielsweise die sogenannten V-Bucks, in EA FC 24 gibt es die FC Points und in Diablo 4 bezahlt ihr mit Platin.

Diese Währungen lassen sich in ausgewählten Fällen zwar auch "normal" erspielen, sind eigentlich aber darauf ausgelegt, mit Echtgeld, also euren hart verdienten Euros, bezahlt zu werden.

Das perfide daran: Die Umrechnungskurse sind oft so krumm, dass man bei Käufen schnell mal den Überblick verlieren kann, wieviel die jeweiligen Währungen eigentlich wert sind. Vor allem für Eltern, deren Kinder sich in Spielen mit diesen Währungen bewegen, kann das zum Problem werden.

Alle Infos zum Ingame-Rechner der Sparkasse

Genau an dieser Stelle kommt der In-Game-Rechner ins Spiel. Dieses von der Sparkasse entwickelte und komplett kostenlose Tool zeigt euch die Umrechnungskurse für insgesamt 30 Ingame-Währungen an und lässt euch in Sekundenschnelle die entsprechenden Eurokurse ermitteln.

Hier geht es direkt zum In-Game-Rechner

Diese Ingame-Währungen könnt ihr mit dem Tool umrechnen: V-Bucks (Fortnite)

Riot Points (League of Legends)

Robux (Roblox)

FC Points (EA FC)

Gold Bars (Candy Crush)

Gems (Clash of Clans)

Valorant Points (Valorant)

Rocket League Credits (Rocket League)

Runestones (Hearthstone)

MineCoins (Minecraft)

Apex Coins (Apex Legends)

Genesis Crystals (Genshin Impact)

Call of Duty Points (Call of Duty: Warzone)

Overwatch Coins (Overwatch)

Silver (Destiny 2)

Platin (Diablo 4)

Gems (Raid: Shadow Legends)

Battlefield Currency (Battlefield)

Multibucks (The Finals)

Show-Bucks (Fall Guys)

Diamanten (Forge of Empires)

Emeralds (Hero Wars)

Black Diamonds (Game of Thrones: Winter is Coming)

Diamonds (Elvenar)

Diamonds (Zoo 2: Animal Park)

Barnyard Bills (Farmerama)

Donuts (Hero Zero)

Rubys (Goodgame Empire)

Gold (Big Farm)

Pearl (Sea Farm)

Laut der Sparkasse werden die Umrechnungskurse einmal pro Quartal ermittelt und orientieren sich an den zu den Zeitpunkten geltenden Basispreisen. Die Kurse können sich also im Laufe der Zeit ändern.

Praktisch: Das Tool lässt sich auch als Extension direkt in euren Browser einbauen (funktioniert mit Chrome, Bing und Safari). Außerdem gibt es den Ingame-Rechner auch als App für iOS- und Android-Geräte.