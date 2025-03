Gute und schlechte News für CoD-Fans: Season 3 erscheint früher als gedacht, aber dafür müsst ihr 1 ganzen Tag auf Warzone verzichten

Ein Grund zur Freude oder zum Weinen? Das kommt ganz drauf an, was euch bei CoD wichtig ist.

Call of Duty-Fans mussten sich für die anstehende Season 3 bislang in Geduld üben. Kurz vor dem ursprünglich geplanten Start am 20. März wurde sie nämlich auf den 3. April verschoben. Jetzt hat sich das Releasedatum von Season 3 schon wieder geändert, diesmal aber zum Positiven. Es gibt aber auch einen kleinen Dämpfer.

CoD Season 3 startet früher, aber Verdansk kommt trotzdem erst am 3. April

Konkret hat der offizielle X-Account (ehemals Twitter) von Call of Duty bekannt gegeben, dass Season 3 in Black Ops 6 bereits am 2. April an den Start gehen wird, also einen ganzen Tag vor dem geplanten Datum. Damit einher geht auch ein 24-stündiger Gratis-Testzeitraum.

Für BO6-Fans ist das definitiv eine positive Nachricht. Activision hat sich bislang zu Season 3 ziemlich bedeckt gehalten, in den nächsten Tagen dürften wir dann aber endlich mehr zur kommenden Season erfahren.

Etwas weniger erfreulich sieht es für Warzone-Spieler*innen aus. Verdansk launcht hier nämlich weiterhin wie angekündigt erst am 3. April. Aber nicht nur das: Warzone geht am 2. April auch für 24 Stunden komplett offline, laut Activision "zur Vorbereitung" der neuen Map.

1:21 Call of Duty Warzone: Legendäre Verdansk-Map kehrt bald zurück - Trailer verrät das Release-Datum

Immerhin werden Fans aber mit einem kleinen Trostpflaster entschädigt. Ihr bekommt nämlich ein Kilo 141-Sturmgewehr geschenkt. Um es zu erhalten, müsst ihr während der Downtime einfach das Spielmenü von Call of Duty: Warzone öffnen.

Die ursprüngliche Verschiebung von Season 3 in Black Ops 6 und Warzone geht darauf zurück, dass Activision sich mehr Zeit nehmen wollte, die Season zu optimieren. Schon Season 2 bot vielen Fans zu wenig Inhalte, da sie sich zu großen Teilen auf Bugfixes und Gameplay-Anpassungen fokussierte.

Zu Season 3 gab Activision aber an, dass es sich um einen "große Moment" für CoD handle. Damit könnte natürlich die Rückkehr der Verdansk-Map gemeint sein, die kurze Zeit später enthüllt wurde. Genau wissen wir es spätestens am 3. April.

Was sagt ihr dazu, wiegt der vorgezogene Season 3-Start in BO6 auf, dass Warzone einen Tag lang offline geht?