CoD Black Ops 6 auf Metacritic: Das beste Call of Duty seit Jahren

Besonders die Kampagne vom neusten Call of Duty kommt gut an.

Call of Duty: Black Ops 6 ist am 25. Oktober 2024 erschienen und konkurriert dadurch mit weiteren frischen Releases wie Dragon Age: The Veilguard und Life is Strange: Double Exposure um die Gunst der Spieler*innen. Da kommt es sehr gelegen, dass die Reviews ein positives Bild des Shooters zeichnen.

Internationale Wertungen auf Metacritic und Opencritic:

Auf Metacritic befindet sich der aktuelle CoD-Ableger in der PS5-Version bei einer Wertung von 82 Punkten basierend auf neun Kritiken.

befindet sich der aktuelle CoD-Ableger in der PS5-Version bei einer Wertung von basierend auf neun Kritiken. Auch auf Opencritic ergattert Black Ops 6 durchschnittlich 82 Punkte – dieses Mal jedoch auf der Basis von 20 Kritiken.

Achtung: Manche Wertungen gelten ausschließlich für die Einzelspieler-Kampagne, während andere auch die Multiplayer- und Zombie-Modi miteinbeziehen. Aktuell gibt es noch keine einheitliche Trennung, weswegen ihr beachten solltet, dass die Kritiken nicht immer dieselben Inhalte bewerten.

Magazin Wertung GameStar 86 (zum Test) Gameliner 90 Dot Esports 90 IGN France 80 Hobby Consolas 78 Digital Trends 70 Press Start 8.5 / 10 Stevivor 8.5 / 10 Gaming on PC 9 / 10 Smash Jump 8 / 10

Mit der durchschnittlichen Bewertung von 82 ist Call of Duty: Black Ops 6 der beste Ableger der Reihe seit Black Ops 4, das im Jahr 2018 erschienen ist.

14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Autoplay

Das sind die Stärken und Schwächen von CoD: Black Ops 6

Dass die Singleplayer-Kampagne zusammen mit den Multiplayer-Modi bewertet wird, dürfte den Wertungen des Spiels zugutekommen. Die Kampagne wird direkt von mehreren Magazinen sehr gelobt – übrigens auch in unserem Test auf GamePro, der seine finale Wertung bekommt, sobald wir selbst mehr Zeit in den Multiplayer- und Zombie-Modi verbringen konnten.

Das ist positiv

Die Singleplayer-Kampagne Varianz in den Missionen, Mischung aus linearen Levels und offenen Arealen Packende Narrative

Gelungener Multiplayer-Modus hat typisch schnelles, befriedigendes und leicht chaotisches Gameplay

Zombie-Modus hat hervorragende Maps

Gelungenes Gunplay

Das ist negativ

Keine Weiterentwicklung/Neuerfindung der Reihe, wenig Innovation

Zombie-Modus könnte mehr Maps haben

Multiplayer-Maps könnten besser sein

Mikrotransaktionen sind abermals aufdringlich

Jetzt ist natürlich auch die GamePro-Community mal wieder gefragt: Habt ihr selbst schon ins beste Call of Duty seit Jahren reingeschaut und würdet ihr den Bewertungen zustimmen? Was sind eure positiven und negativen Punkte?