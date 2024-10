CoD Black Ops 6-Spielzeit: So lange braucht ihr für die Kampagne

Mit so viel Spielzeit könnt ihr in der Kampagne von Black Ops 6 rechnen.

Im Sommer hatte Yale Miller von Entwickler Treyarch bereits gesagt, dass die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 "die Länge einer klassischen Call of Duty-Kampagne" haben werde. Das war natürlich nicht wirklich aussagekräftig, zumal die Story-Modi in der Vergangenheit durchaus zwischen 4 und 10 Stunden schwanken konnten.

Doch wie lang ist die Black Ops 6-Kampagne jetzt wirklich? Wir haben sie bereits durchgespielt und verraten euch, mit welcher Spielzeit ihr rechnen könnt.

6:50 CoD Black Ops 6 zeigt knapp 7 Minuten aus der Kampagne

Kampagnen-Spielzeit von Black Ops 6: Im Treyarch-Schnitt

Spielzeit auf dem Schwierigkeitsgrad "Soldat": 7 bis 8 Stunden

Zur Einordnung: Wie immer bei derartigen Artikeln sei vorausgeschickt, dass eine Spielzeit-Angabe nicht allgemeingültig ist und von diversen Faktoren abhängt – etwa dem gewählten Schwierigkeitsgrad und der eigenen Shooter/CoD-Erfahrung.

In Black Ops 6 gibt es zudem einige Sequenzen, in denen ihr euch länger Zeit lassen könnt – beispielsweise die Basis des Teams oder eine offen angelegten Mission in der Wüste mit mehreren Nebenzielen. Außerdem könnt ihr optionale Safes finden und öffnen etc.

Wir haben die Kampagne auf dem zweiten der vier Schwierigkeitsgrade ("Soldat") durchgespielt, ein paar Nebenaufgaben erledigt und dabei ein "normales" Tempo angeschlagen. Bei uns lief der Abspann nach ziemlich genau 8 Stunden über den Bildschirm.

Es ist sicher möglich, schneller durch das Spiel zu kommen, da einige Abschnitte aber ziemlich knifflig sein können, sind wir ziemlich sicher, dass zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mindestens 7 Stunden Spielzeit eingeplant werden können. Wählt ihr den leichten Modus oder einen der beiden höheren, verschiebt sich das Ganze dann entsprechend etwas nach oben oder unten.

Mit diesem Wert ist die Black Ops 6-Kampagne eine der längeren der letzten Jahre und schlägt in puncto Spielzeit etwa das letztjährige Modern Warfare 3 (4-5 Stunden) deutlich. Bei den von Treyarch entwickelten CoD-Spielen liegt sie dagegen in etwa im Schnitt, denn die Treyarch-Kampagnen boten mit Ausnahme von Cold War stets eine Spielzeit von etwa 7 bis 9 Stunden.

Die Kampagne von Black Ops 6 ist seit dem 25. Oktober 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC spielbar. Darin bekommt es das abtrünnige Agententeam um Frank Woods und Troy Marshall mit einer paramilitärischen Gruppe zu tun und muss eine gewaltige Bedrohung abwenden.

