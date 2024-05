CoD Black Ops 6 kommt wohl doch auf die PS4 – Xbox One geht dagegen leer aus

Seit gut 3,5 Jahren sind die PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf dem Markt – und aus der Next Gen ist mittlerweile die Current Gen geworden. Viele Spiele werden entsprechend nicht mehr für die Last Gen, also die PlayStation 4 und Xbox One entwickelt, um vor allem technisch mehr rauszuholen.

Dass es sich mit Call of Duty: Black Ops 6 nun auch so verhalten wird, wäre demnach keine Überraschung. Wie es aussieht, verabschiedet sich die Shooter-Reihe aber wohl doch noch nicht ganz von der Last Gen.

GameStop listet Black Ops 6 auch für die PS4

Während das letztjährige CoD Modern Warfare 3 neben der Current Gen noch für die PS4 und Xbox One erschien, wird die Sache beim nächsten Serienteil wohl etwas anders aussehen. Statt aber wie erwartet komplett von der Last Gen Abstand zu nehmen, um sich voll und ganz auf die Entwicklung auf stärkerer Hardware zu konzentrieren, dürfen sich alle PS4-Spieler*innen womöglich doch noch auf einen Release von Black Ops 6 auf ihrer Konsole freuen.

Der internationale Händler GameStop hat CoD BP6 nämlich für die Vorbestellungen nicht nur für die Xbox Series X/S und PS5 gelistet, sondern auch für die PS4, wie der Redditor Oufp4 postete:

Was ist mit einer Version für Xbox One? GameStop hat den Shooter nicht für die Xbox One gelistet, aber das muss nicht zwangsläufig etwas bedeuten. Die PC-Version wurde beispielsweise ebenfalls nicht angegeben. Zudem hat sich Microsoft mit der Activision/Blizzard-Übernahme die Call of Duty ins eigene Haus geholt. Sofern Black Ops 6 also auch für Last Gen entwickelt wird, wäre es schon etwas seltsam, wenn es nicht auch auf Xbox One kommen würde. Es wäre aber denkbar, dass ein exklusiver Deal mit Sony eine Rolle spielt.

So oder so handelt es sich hierbei aber nur um ein Gerücht. Offiziell wurden die unterstützten Plattformen noch nicht bestätigt. Auf der offiziellen Webseite etwa finden sich dazu noch keine Angaben.

Das könnte sich aber heute, am 28. Mai, noch ändern, wenn um 16:00 Uhr deutscher Zeit der Live Action-Trailer enthüllt wird:

Zusammen mit dem Trailer wird dann vermutlich auch bekanntgegeben, dass Black Ops 6 Day One in den Game Pass kommt. Die Xbox Game Pass-App auf iOS und Android hat zumindest bereits bei vielen Spieler*innen verfrüht eine Ankündigung rausgeschickt, dass das der Fall sein wird.

Nachdem Gerüchte bereits erahnen ließen, dass es sich beim diesjährigen Call of Duty um einen neuen Black Ops-Teil handelt, wurde der Titel des Ego-Shooters erst vor wenigen Tagen (am 23. Mai) offiziell bestätigt.

Mehr dazu samt ersten Teaser-Trailer findet ihr im oben verlinken Artikel. Die nächsten Neuigkeiten wird es dann in wenigen Stunden geben. Am 9. Juni folgt dann nach dem Xbox Showcase eine eigene CoD Direct, die uns tiefe Einblicke in den neuen Shooter liefern wird.

Was denkt ihr, für welche Plattformen CoD Black Ops 6 erscheinen wird?