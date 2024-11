CoD Black Ops 6 bekommt mit der ersten Season zusätzliche Maps und hier könnt ihr schon mal drei davon sehen

Call of Duty Black Ops 6 bekommt mit Season 1 bald neue Maps.

Call of Duty-Fans können sich freuen: Black Ops 6 spielt sich hervorragend und startet schon bald in die erste Season. Die bringt traditionell neue Maps, neue Waffen, Operatoren und vieles mehr. Die genauen Details kennen wir zwar noch nicht, aber einiges wissen wir dann doch schon. Zum Beispiel gewährt uns Entwicklerstudio Treyarch bereits einen kleinen Ausblick auf drei der kommenden Maps.

Darum geht's: Call of Duty Black Ops 6 ist da und soll in Kürze Season 1 im Multiplayer einläuten. Dieses Mal müssen wir uns auch gar nicht so lange gedulden, bis der erste Battle Pass gefarmt werden kann, denn Activision lässt sich nicht so viel Zeit wie gewohnt. Aber ist der Multiplayer überhaupt gut? Seht euch das Testvideo an:

8:19 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Modus

So sehen die drei neuen Maps aus: Wenig überraschend kommt mit der ersten Season natürlich auch einiges an neuen Inhalten ins Spiel. Zum Beispiel neue Karten für den Multiplayer-Modus, von denen drei jetzt schon mit einem kurzen Teaser-Video vorgestellt wurden. Hier könnt ihr euch die bereits bestätigten Maps ansehen:

Season 01 takes Black Ops to the the criminal underground on November 14. 🥷



Here's a sneak peek at a few of the new maps coming to #BlackOps6 Multiplayer this season 👇



💰 Hideout - 6v6

🚁 Extraction - 6v6

🖼️ Heirloom - 6v6 & 2v2 pic.twitter.com/V15xECoI4L