Ihr wollt endlich CoD: Black Ops 6-Footage sehen? Gut, denn Activision hat hier ganze 1000 Millisekunden für euch

Ein Teaser zum Teaser von CoD Black Ops 6 wurde jetzt veröffentlicht. Was es nicht alles gibt.

Seit wenigen Tagen haben wir nach einer schieren Flutwelle an Gerüchten endlich die Gewissheit, dass es sich beim kommenden Call of Duty um CoD: Black Ops 6 handelt – das aller Voraussicht nach auch noch für PS4 und Xbox One erscheint.

Material aus dem neuen Ableger gab's bislang aber noch nicht zu sehen. Zumindest bis vor wenigen Stunden in einem Livestream ein einsekündiger Teaser mit erstem Bewegtbild gezeigt wurde, das wir euch als erstes Footage aus dem Spiel natürlich nicht vorenthalten wollen. (via Insider Gaming)

Das ist passiert: Dem Streamer NoahJ456 wurde seitens Activision ein kurzer Clip zugespielt, den er dann in seinem Livestream vor versammelter Mannschaft gezeigt hat.

Den einsekündigen Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist zu sehen: Aus der Verfolgerperspektive sehen wir zwei bewaffnete Personen, von denen eine beim Schießen zum Slide ansetzt. Sliden und zeitgleiches Schießen sollte also auch in Black Ops 6 möglich sein, falls das nicht eh schon klar war. Im Bild ist zudem eine größere Gruppe an Personen zu sehen, womöglich der erste Blick auf Zombies?

Live-Action-Trailer soll für Aufklärung sorgen

Kurz nach der Ausstrahlung des kleinen Teasers von Streamer Noah wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Call of Duty übrigens ein geplantes Video eingestellt, das einen Live-Action-Trailer ankündigt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen wir die oben gezeigte Szene dann erneut.

Wann erscheint der Live-Action-Trailer zu Black Ops 6? Am 28. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit.

Den ersten Teaser aus der Vorwoche könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

1:05 Erster Teaser zum neuen Call of Duty ist da!

Wann erscheint Black Ops 6? Glaubhaften Gerüchten zufolge geht's mit dem neuen Call of Duty im Oktober 2024 los. Dann soll der Shooter zum Release auch zeitgleich im Xbox Game Pass landen.

Bestätigt wird das Gerücht mit hoher Wahrscheinlichkeit während des Xbox Showcase am 09. Juni, wenn auch der große Gameplay-Reveal erfolgen dürfte. GamePro hält euch natürlich die Tage über auf dem Laufenden, sollten noch weitere Teaser zum Teaser zum Teaser auftauchen.

Was sagt ihr eigentlich dazu, dass Black Ops 6 wohl auch auf PS4 und Xbox One erscheint? Gute Entscheidung bei den vielen Spieler*innen auf der Last-Gen oder hätte spätestens jetzt der Umbruch stattfinden müssen, dass nur noch die Current-Gen bedient wird?