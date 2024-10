CoD Black Ops 6: Tresor in Liberty Falls mit dem richtigen Code öffnen - so geht's

Im großen Tresor der Bank von Liberty Falls verstecken sich einige praktische Schätze. Allerdings braucht ihr dafür den passenden Code – und Schlüssel für die Schließfächer.

Die Zombie-Modi in den Call of Duty-Spielen sind unter anderem für ihre versteckten Geheimnisse und Easter Eggs bekannt. Call of Duty: Black Ops 6 ist da keine Ausnahme. Auch dort lassen sich auf der Liberty Falls-Karte einige Besonderheiten entdecken.

Dazu gehört auch der große Tresor im Bankgebäude der Stadt. Der lässt sich mithilfe eines Codes öffnen, den ihr allerdings erst einmal finden müsst. Nachfolgend verraten wir euch die Fundorte der einzelnen Code-Bestandteile.

Wichtiger Hinweis: Ähnlich wie bei den Safes in der Black Ops 6-Kampagne wird der Code für den Tresor in Liberty Falls in jedem Spiel neu und zufällig generiert. Es gibt dementsprechend keinen allgemeingültigen Code, weswegen ihr die Bestandteile in jeder neuen Partie wieder neu suchen müsst.

Tresor in Liberty Falls öffnen – hier findet ihr die Code-Bestandteile

Zunächst einmal solltet ihr dafür sorgen, dass euch möglichst wenige Zombies bei eurer Suche nach den Codezahlen behelligen. Erledigt also in einer Runde alle Untoten bis auf ein oder zwei und macht euch dann auf die Suche. Insgesamt gibt es drei Zettel mit jeweils zwei Codezahlen.

Wichtig! Die Codezahlen stehen auf den Zetteln entweder links versetzt, mittig oder nach rechts versetzt. Merkt euch die jeweilige Position, weil sie bei der Eingabe beim Tresor wichtig sind. Je nach Position müsst ihr das jeweilige Zahlenduo links, in der Mitte oder rechts eingeben.

Die Zettel findet ihr an folgenden Orten in Liberty Falls:

Comic-Laden

Bowling-Bahn

Bank

Comic-Laden

Betretet Olly's Comic-Laden durch eine der beiden Türen und springt über den Tresen in der Mitte des Raums. Der kleine Zettel mit zwei der Codezahlen befindet sich im Fach schräg links unter der Kasse.

Bowling-Bahn

Der Zettel mit den beiden Codezahlen befindet sich auf dem Tresen rechts neben den Bahnen. Er ist nicht direkt zu sehen, weil ein Eimer mit zwei Flaschen darauf steht. Schießt den Eimer ab, um den Zettel sichtbar zu machen.

Bank

Auch hier liegt der Zettel mit den beiden Codezahlen auf einem Tresen, nämlich auf dem länglichen, auf den ihr zulauft, wenn ihr die Bank durch den Haupteingang betretet. Der Zettel befindet sich auf der linken Seite neben der Lampe.

Ohne Schlüssel keine Beute

Wenn ihr euch alle Zahlenduos und ihre Positionen gemerkt habt, könnt ihr damit den Tresor im entsprechenden Raum der Bank öffnen und anschließend betreten. Erwartet aber zu diesem Zeitpunkt noch keine allzu großen Schätze. In der Mitte der Tresorkammer befindet sich lediglich etwas Essenz, die ihr einsacken könnt.

Für die verschlossenen Schließfächer braucht ihr allerdings Beuteschlüssel. Für die wiederum müsst ihr erst einmal eine höhere Wellenstufe erreichen, genau genommen Level 11. Hier taucht dann der Spezial-Zombie "Mangler" auf, der bei Erledigung einen entsprechenden Beuteschlüssel mit zufälligem Seltenheitswert fallen lässt.

Mit diesem Schlüssel könnt ihr dann in die Bank zurück, ein beliebiges Schließfach öffnen und die darin enthaltete Beute einsammeln.