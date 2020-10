CoD Black Ops Cold War-Beta für PS4 & Xbox One verlängert

Call of Duty Black Ops: Cold War kann aktuell in einer offenen Beta-Phase auf Xbox One und PS4 ausprobiert werden. Eigentlich sollte diese Ausprobier-Demo nur bis heute Abend zur Verfügung stehen, jetzt wurde das Event allerdings verlängert. Bedanken können wir uns dafür bei der Community, die wohl ein Code-Rätsel geknackt hat. Zusätzlich halten jetzt auch sämtliche Waffen-Erweiterungen Einzug in die Beta.

CoD Black Ops Cold War: Beta verlängert & alle Attachments freigeschaltet

Ab in die Verlängerung: Eigentlich sollte die Cold War-Beta nach diversen verschiedenen Phasen für alle mit Vorbestellungen, PS Plus und einem letztlich dann wirklich offenen Wochenende heute zu Ende gehen. Aber stattdessen dürfen alle Fans jetzt nochmal 24 Stunden dranhängen und noch bis morgen spielen.

Das verdanken wir offenbar der Call of Duty-Community, die es geschafft hat, ein entsprechendes Code-Rätsel zu knacken, wie der offizielle CoD-Account auf Twitter schreibt. Die Beta läuft jetzt 24 Stunden länger und müsste dementsprechend morgen Abend (also Dienstag, dem 20. November) um 19 Uhr ihre Pforten schließen.

Link zum Twitter-Inhalt

Ihr könnt jetzt auch in der Beta schon alle Aufsätze ausprobieren

Alle Attachments freigeschaltet: Für den restlichen Verlauf der CoD Cold War-Beta wurden jetzt auch sämtliche Waffen-Aufsätze freigeschaltet. Das heißt, ihr müsst sie offenbar auch nicht mehr erst freispielen, sondern könnt sie jetzt einfach so an die Waffe eures Vertrauens anbringen.

Link zum Twitter-Inhalt

Zusätzliche Verbesserungen: Die Crossplay-Beta bekommt noch ein paar andere Neuerungen spendiert. Unter anderem wurden wohl erneut Veränderungen an der Stabiität vorgenommen und ihr bekommt auch weiterhin doppelte Erfahrungspunkte.

Link zum Twitter-Inhalt

Was alles genau in der Beta steckt und den ganzen Rest findet ihr in unserem Übersichts-Artikel, der regelmäßig aktualisiert wurde:

20 1 Mehr zum Thema CoD Black Ops Cold War: Zweite Beta läuft jetzt auf PS4 & Xbox One

Aktuell mehren sich die Beschwerden von Spieler*innen der Cold War-Beta, die über cheatende Gegner klagen. Offenbar sorgt die Problematik schon in der Beta für so viel Frust, dass viele PS4- und Xbox One-Nutzer*innen Crossplay lieber gleich ganz abschalten.

Wie findet ihr die Verlängerung und die Freischaltung sämtlicher Attachments?