CoD Black Ops Cold War: Gratis Multiplayer- und Outbreak-Wochenende geleakt

Call of Duty Black Ops: Cold War startet anscheinend noch diese Woche in ein weiteres Free Access-Wochenende. Dieses Mal steht offenbar sowohl der Multiplayer als auch die Zombies-Variante Outbreak kostenlos zur Verfügung, auch wenn ihr das Spiel nicht gekauft habt. Gleichzeitig findet ein Doppel-XP-Wochenende statt, ihr könnt also perfekt Warzone-Waffen grinden.

Multiplayer & Outbreak können bald wohl 6 Tage gratis gespielt werden

Noch ist nichts offiziell angekündigt worden, aber auf dem Twitter-Account von Charlie Intel wurde es bereits gepostet: Ab dem 27. Mai soll erneut ein kostenloses Multiplayer-Wochenende veranstaltet werden. Wer Black Ops Cold War nicht gekauft hat, kann dann trotzdem spielen, ohne etwas zu bezahlen.

Link zum Twitter-Inhalt

Von wann bis wann? Laut dem Tweet geht die kostenlose Testphase dieses Mal ziemlich lange. Sie erstreckt sich nicht nur über das Wochenende, sondern vom 27. Mai bis zum 1. Juni, also von Donnerstag bis Dienstag. Das könnte daran liegen, dass in den USA das sogenannte Memorial Day Weekend gefeiert wird.

Das steckt drin: Allzu viel ist dem Promobild nicht zu entnehmen, aber der Gratis-Zugang umfasst offenbar den normalen Mutliplayer von CoD Black Ops Cold War sowie die Outbreak-Variante des Zombies-Modus. Beides bietet ziemlich viel Abwechslung und macht zumindest kurzzeitig ordentlich Laune.

Ob erneut alle Multiplayer-Modi und Maps im Gratis-Wochenende enthalten sind, wissen wir allerdings noch nicht. Das war beim letzten Mal zwar der Fall, so dass auch die großen Fireteam-Modi gespielt werden konnten, es muss dieses Mal aber natürlich nicht zwingend wieder so sein.

Doppel-XP-Wochenende: Zusätzlich wurde bereits offiziell von Activision angekündigt, das vom 28. Mai bis zum 31. Mai wieder mal ein Doppel-XP-Wochenende stattfindet. Das dürfte nicht nur für alle Battle Pass-Besitzer:innen, sondern auch für all diejenigen interessant sein, die ausschließlich das komplett kostenlose Warzone spielen.

Perfekt zum Waffen grinden: Wer die Cold War-Waffen in Warzone spielen will, sie aber noch nicht alle freigeschaltet oder auf dem gewünschten Level hat, bekommt dazu nun die ideale Gelegenheit. Im normalen Cold War-Multiplayer, insbesondere aber im Zombies-Modus Outbreak lassen sich sowieso schon sehr gut und vor allem extrem schnell die Waffen hoch leveln. Mit Doppel-XP-Bonus könnt ihr das nochmal deutlich steigern.

Freut ihr euch auf das Gratis-Wochenende? Spielt ihr lieber den Multiplayer oder Outbreak?