Cold War bekommt riesigen neuen Zombie-Modus Outbreak und Warzone vielleicht auch

Die Gerüchte stimmen: Call of Duty Black Ops Cold War-Fans dürfen sich auf einen großen neuen Zombie-Modus namens Outbreak freuen. Der stellt die bisherigen Zombies-Maps locker in den Schatten und soll euch einiges abverlangen. Das Ganze spielt offenbar auch auf einer neuen, riesigen Map und ein erster Trailer zeigt, was euch in dem Update für Season 2 sonst noch erwartet. Offenbar blüht auch dem CoD Warzone-Modus irgendeine Art der Zombie-Bedrohung.

CoD Black Ops Cold War: Neuer großer Zombie-Modus Outbreak bestätigt, das steckt drin

Spekulationen beendet: Was lange geleakt und vermutet wurde, steht jetzt fest. Activision und Treyarch haben den umfangreichen neuen Zombie-Modus Outbreak endlich offiziell angekündigt. Er soll gleichzeitig mit dem Beginn von Season 2 an den Start gehen und mindestens die gesamte Season über spielbar sein.

Wann kommt der Zombiemodus Outbreak?

Los geht's am 25. Februar, also schon nächste Woche Donnerstag. Zusätzlich zu Outbreak kommen mit dem Start von Season 2 gleichzeitig noch weitere neue Modi, zusätzliche Waffen, Operatoren, Fahrzeuge und viele andere Inhalte ins Spiel.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Outbreak mit jeder Menge Season 2-Action ansehen:

Outbreak: Darauf können sich CoD Cold War-Fans freuen

Mit Outbreak soll das nächste Kapitel der Dark Aether-Storyline aus dem bisherigen Zombies-Modus aufgeschlagen werden. Dieses Mal wird das Ganze allerdings gleich einige Nummern größer: Im Ural-Gebirge sind gleich mehrere Gebiete zu Dark Aether-Ausbruchsorten geworden.

So funktioniert's: Ihr schnappt euch wie gewohnt drei Freund*innen und versucht, die bisher immer schief gelaufenen Experimente zu Ende zu bringen. Das heißt, ihr sammelt Intel, erledigt Elite-Gegner, eskortiert einen Rover und vieles mehr. Dabei machen euch Zombies das Leben schwer und ihr könnt entscheiden, ob ihr irgendwann exfiltriert oder per Portal zum nächsten Schauplatz reist.

Das steckt drin:

Neuer Schauplatz im Ural-Gebirge

Bisher unbekannte Gegner

Team-Aufgaben

Belohnungen

Intel

Neue Fahrzeuge

Jump-Pads

Neue Field-Upgrades

Zusätzliche Skill-Levels

Neue Ammo-Mod

Call of Duty: Warzone bekommt vielleicht auch irgendeine Art von Zombie-Modus

Auch in der Warzone? Offiziell soll Outbreak eigentlich erst einmal nichts mit Call of Duty: Warzone zu tun haben. Es handelt sich dabei um einen neuen, eigenständigen Modus von CoD Black Ops Cold War. Aber es gibt einige neue Hinweise darauf, dass der Ausbruch sich auch auf die Warzone und Verdansk erstreckt.

Im Trailer sind zum Beispiel einige Orte zu sehen, die wir definitiv von der Verdansk-Map kennen. Das muss natürlich noch nichts heißen, wäre da nicht der Part mit dem Frachtschiff namens Vodianoy: Der Tanker steuert offensichtlich auf die Küste von Verdansk zu und wirkt äußerst bedrohlich.

Die Crew antwortet nicht, die Fracht ist unbekannt. Zusätzlich soll es auf der Warzone-Map neue "schockierende" Orte beziehungsweise Points of Interests geben. Im offiziellen Blog-Eintrag ist außerdem noch die Rede davon, dass tief unter Verdansk irgendetwas anfängt, zu rumoren. Das klingt alles sehr mysteriös und nach weiteren Teasern in Richtung eines Zombie-Ausbruchs.

Was sagt ihr dazu? Wie klingt Outbreak für euch und was erhofft ihr euch für den Warzone-Modus?