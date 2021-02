In Call of Duty Black Ops: Cold War beginnt übermorgen endlich Season 2. Das heißt unter anderem, dass auch der neue, große Zombie-Modus Outbreak an den Start geht. Um das gebührend zu feiern, können alle eine ganze Woche kostenlos spielen, und zwar nicht nur Outbreak, sondern auch haufenweise andere Multiplayer-Modi sowie Onslaught auf der PlayStation.

CoD Black Ops Cold War feiert Season 2-Start mit Gratis-Woche für Outbreak, Zombies & Multiplayer

Season 2 steht vor der Tür: Ab übermorgen, dem 25. Februar geht es endlich los mit Season 2 in CoD Black Ops Cold War und Warzone. Dazu gehören neben neuen Multiplayer-Maps und Modi auch die riesige neue Zombie-Erweiterung namens Outbreak. Alle Infos zu Season 2, dem Start, den Inhalten, den einzelnen Modi und mehr findet ihr in unserer großen Gamepro-Übersicht:

Was alles im riesigen neuen Zombie-Modus Outbreak drinsteckt, haben wir euch in diesem Gamepro-Artikel zusammengefasst. Zusätzlich dazu könnt ihr euch auch diesen neuen Gameplay-Trailer anschauen, der gerade frisch veröffentlicht wurde:

Free Access Week startet direkt zum Beginn von Season 2

Gratis-Woche für alle: Um den Start von Season 2 und den neuen Zombie-Modus Outbreak gebührend zu feiern (und natürlich, um möglichst viele neue Spieler*innen anzufixen), gibt es direkt zum Launch der neuen Inhalte eine ganze Woche Zeit, in der ihr fast das komplette Multiplayer-Paket kostenlos ausprobieren dürft.

Wann geht's los? Offiziell direkt zum Start, also am Donnerstag, den 25. Die genaue Uhrzeit wurde wie bisher auch in der Vergangenheit bei anderen Updates und Gratis-Events mit 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit angegeben.

Anfang: 25. Februar

Ende: 4. März

Das steckt drin: Die Free Access-Week soll dieses Mal deutlich mehr umfassen, als das bisher bei den Gratis-Events zu Black Ops Cold War der Fall war. Das gesamte Multiplayer-Paket ist aber trotzdem nicht mit an Bord.

Outbreak

Onslaught : Exklusiv auf PS4 und PS5 könnt ihr den Zombie-Modus auf Multiplayer-Maps für zwei Personen ausprobieren.

: Exklusiv auf PS4 und PS5 könnt ihr den Zombie-Modus auf Multiplayer-Maps für zwei Personen ausprobieren. Die neue Map Apocalypse bekommt eine eigene 24/7-Playlist mit Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination und Hardpoint.

bekommt eine eigene 24/7-Playlist mit Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination und Hardpoint. Gun Game kehrt zurück und kann ebenfalls in der Gratis-Woche gespielt werden.

kehrt zurück und kann ebenfalls in der Gratis-Woche gespielt werden. Gunfight Blueprints bringt neue Baupläne als zufällige Loadouts ins Spiel.

bringt neue Baupläne als zufällige Loadouts ins Spiel. Face Off lässt euch als eigene Playlist 3v3-Versionen von Team Deathmatch, Domination und Kill Confirmed zocken.

lässt euch als eigene Playlist 3v3-Versionen von Team Deathmatch, Domination und Kill Confirmed zocken. Team Deathmatch

Domination

Nuketown 24/7 -Playlist

-Playlist Fireteam: Dirty Bomb

Doppel-XP-Wochenende: Um das Ganze abzurunden, könnt ihr am Wochenende zusätzlich auch noch die doppelten Erfahrungspunke einsacken. Das gilt sowohl für die normalen XP als auch für die Waffen-XP, allerdings nur bis zum 1. März um 19 Uhr und nicht die gesamte Gratis-Woche.

Freut ihr euch drauf? Welchen Modus werdet ihr als erstes ausprobieren?