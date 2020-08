CoD Black Ops: Cold War-Rätsel deutet auf Reveal am Freitag hin

Das nächste Call of Duty könnte schon am Freitag endlich offiziell enthüllt werden. Darauf deutet zumindest die Lösung eines Rätsels hin, dass die CoD-Community nun nach einigem Hin und Her geknackt hat: Am Freitag soll demnach eine Art Event stattfinden, das CoD Black Ops: Cold War ankündigen könnte.

Das steckt hinter den mysteriösen Kisten & Projektoren

Darum geht's: Einige bekannte Call of Duty-Streamer haben von Activision seltsame Kisten zugesandt bekommen. Die waren allerdings mit einem Schloss gesichert, dessen Kombination den Spieler*innen erst zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mitgeteilt wurde. Darin befanden sich Dia-Projektoren mit einigen Bildern.

Des Rätsels Lösung: Diese Bilder haben sich auf Call of Duty: Black Ops 4 und im Speziellen auf die Summit-Map bezogen und letztlich einen Hinweis auf ein bestimmtes, sehr berühmtes Schach-Spiel gegeben. Was wiederum ein Hinweis auf die Internetseite PawntakesPawn.com war.

Call of Duty 2020 könnte bald endlich enthüllt werden

Reveal am Freitag? Auf der Webseite, zu der die Schnitzeljagd geführt hat, ist ein Fernseher samt Videorekorder zu sehen. Auf letzterem blinkt eine Uhrzeit und ein Datum, beides deutet auf Freitag hin. Da passiert also etwas und jetzt hoffen viele Fans natürlich, dass es sich dabei endlich um eine offizielle Enthüllung oder Ankündigung von CoD 2020 handelt. Genug Teaser gibt es ja mittlerweile:

Es könnte noch länger dauern: Ihr solltet aber nicht allzu große Hoffnungen in das Event am Freitag setzen. Womöglich handelt es sich dabei nämlich nur um den nächsten Schritt auf dem Weg zum Reveal, wie jetzt NoahJ456 "direkt von Activision" gehört haben will.

Bis Call of Duty Black Ops: Cold War dann endlich wirklich enthüllt wird, könnt ihr euch die Zeit noch mit Season 5 in Modern Warfare und Warzone vertreiben. Für die Kriegszone gibt es jetzt zum Beispiel das PS Plus-exklusive DLC-Paket, neue Patches sollen ebenfalls demnächst kommen.

Wie findet ihr die Schnitzeljagd rund ums neue Call of Duty? Was glaubt ihr, worum es sich dabei handelt? Wie und wo erfolgt wohl die Enthüllung und Ankündigung?