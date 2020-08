CoD MW & Warzone: Diese Season 5-Inhalte gibt es (erstmal) nur auf PS4

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone-Fans starten heute in Season 5. Die bringt in Warzone jede Menge Map-Veränderungen mit sich, öffnet das Stadion und lässt einen Zug über die Verdansk-Map brettern. Dazu gesellen sich auch noch einige kleinere PS4-Exklusivinhalte, auf die der Rest vorerst noch verzichten muss.

Was euch alles in Season 5 erwartet, inklusive Patch-Notes, lest ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema CoD MW & Warzone: Season 5 ist da und verändert alles

Das sind die PS4-exklusiven Inhalte für Modern Warfare & Warzone

Auch dieses Mal bringt das neue Update Bonus-Inhalte mit sich, die zeitlich begrenzt exklusiv für PlayStation 4-Spieler*innen zur Verfügung stehen. Das heißt im Klartext mindestens bis zum 1. Oktober 2020.

Dazu gehört unter anderem eine neue Map für den sowieso exklusiven Survival-Modus und ein neues sogenanntes Kampfpaket, das allerdings sogar auf PS Plus-Abonnenten beschränkt ist. Dann gibt es noch exklusive Belohnungen für Missionen, zu denen auch ein Waffen-Bauplan zählt.

Crash als Survival-Map: Im Überlebensmodus könnt ihr jetzt auch auf der Absturzstelle-Karte gegen die Gegnerwellen antreten.

Im Überlebensmodus könnt ihr jetzt auch auf der Absturzstelle-Karte gegen die Gegnerwellen antreten. Fußballspieler-Skin für Zane: Zusammen mit haufenweise anderen kosmetischen Items und einem epischen Waffenbauplan (mit PS Plus ohne Zusatzkosten) im Combat Pack

Zusammen mit haufenweise anderen kosmetischen Items und einem epischen Waffenbauplan (mit PS Plus ohne Zusatzkosten) im Combat Pack Wildwasser-Blueprint als Belohnung: Den Bauplan bekommt ihr fürs Erfüllen der entsprechenden neuen Mission

Das steckt sonst noch im PS Plus-Kampfpaket:

Epischer Waffenbauplan "Was für ein Volley"

Epische Armbanduhr "Blutgrätsche"

Epischer Glücksbringer "Sparks"

Epische Visitenkarte "Brutaler Schuss"

Episches Emblem "Sparks-Stolz"

Token für 60 Minuten Doppel-EP

Höchstwahrscheinlich gibt es vieles davon später dann auch für alle anderen Call of Duty-Fans im Store, allerdings frühestens ab dem 1. Oktober. Solange bleiben die Inhalte zeitexklusiv auf der PlayStation 4.

Wie findet ihr solche exklusiven Inhalte? Interessiert ihr euch überhaupt für die einzelnen Skins und kosmetischen Items und wenn ja, für was habt ihr bisher schon am meisten Geld ausgegeben?