CoD Black Ops Cold War: Trailer könnte neue Warzone-Map zeigen

Die Call of Duty Black Ops Cold War-Beta ist in vollem Gange. Zusätzlich gibt es jetzt einen neuen Trailer, der den Dirty Bomb-Modus näher vorstellt. Darin ist unter anderem auch eine bisher noch unbekannte, ziemlich große Map zu sehen, die viele Fans für die neue Warzone-Map halten. Das würde dazu passen, dass auch Dataminer Hinweise auf den Warzone-Modus gefunden haben.

Call of Duty: Black Ops Cold War bringt womöglich neue Warzone-Map & so könnte sie aussehen

Mit Vorsicht zu genießen: Bisher gibt es nicht einmal eine Ankündigung dazu, dass Black Ops Cold War überhaupt eine neue Warzone-Map einführt. Wir wissen eigentlich nur, dass das neue CoD ebenfalls mit dem Battle Royale-Ableger verbunden sein wird, so wie es bei Modern Warfare der Fall ist.

Der neue Trailer zeigt eigentlich den Dirty Bomb-Modus, der ebenfalls neu ist. Er lässt 40 Spieler*innen in 10 sogenannten Fireteams gegeneinander antreten. Das soll auf größeren Maps stattfinden und mindestens eine davon ist in dem Trailer zu sehen. Ihr könnt ihn euch hier anschauen:

Ist das die Warzone-Map? Wir springen mit dem Fallschirm auf einer großen Map ab: Das kommt natürlich vielen bekannt vor und weist eindeutige Ähnlichkeiten zu Warzone auf. Auf der aktuellen Verdansk-Map finden sich bekanntermaßen auch viele einzelne Mulitplayer-Maps als Versatzstücke wieder. Auf die eine oder andere Art und Weise könnte das, was wir hier sehen, also durchaus auch in Warzone auftauchen. Ob und wie genau das passiert, bleibt aber unklar.

Fans spekulieren: Im Netz wird jetzt natürlich heftig debattiert und verhandelt, ob das wohl die neue Warzone-Map, nur ein Teil von ihr oder etwas völlig anderes ist. Daran scheiden sich selbstverständlich die Geister und die Frage lässt sich wohl erst abschließend durch eine entsprechende Bekanntmachung oder spätestens den Launch klären.

Dataminer finden Hinweise: CharlieIntel berichtet zusätzlich noch davon, dass Dataminer in den Daten von Black Ops Cold War fündig geworden sind. Dort habe es zumindest Bezüge zu einem "wz-startscreen" gegeben, was der Warzone-Startbildschirm sein könnte. Zwei Fireteam-Maps seien ein Teil davon gewesen.

Glaubt ihr, dass das die Warzone-Map ist? Was erwartet und was erhofft ihr euch von beidem?