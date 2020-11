Cod Black Ops Cold War: Mit diesem Trick werdet ihr unsterblich

Call of Duty Black Ops: Cold War hat neben der Story-Kampagne und dem Multiplayer-Modus bekanntermaßen auch noch einen Zombie-Koop. Der Zombies-Modus erfreut sich großer Beliebtheit und aktuell treibt die Fan-Community vor allem ein ganz bestimmter Glitch um, der gewissermaßen den Gott-Modus aktiviert. Ihr werdet unsterblich, beziehungsweise greifen euch die Zombies einfach gar nicht mehr an. Aber die Ausführung ist ziemlich kompliziert, also aufgepasst!

Call of Duty: Glitch lässt Nazi-Zombies einfach nicht mehr angreifen

Wie schon in Call of Duty: WW2 gibt es auch im aktuellen Ableger und damit dem Zombie-Modus von CoD Black Ops Cold War einen Glitch, der den God Mode aktiviert. So könnt ihr seelenruhig die Horden an Untoten über den Haufen schießen, weil die euch eigentlich gar nicht mehr angreifen wollen. Das führt das Ganze natürlich etwas ad absurdum, aber was soll's.

So funktioniert's: Der Trick gibt euch einen entscheidenden Vorteil und dürfte so definitiv nicht von den Entwickler*innen beabsichtigt worden sein. Das Ganze ist auch verhältnismäßig kompliziert durchzuführen, aber wenn ihr das System mal so richtig überlisten wollt, werdet ihr hier fündig.

Den God Mode im Zombies-Multiplayer von CoD Black Ops Cold War aktivieren

YouTuber Caspahz hat mittlerweile ein Video zum sogenannten God Mode-Glitch im Zombie-Modus des neuen Call of Duty-Titels veröffentlicht. Darin erklärt er im Detail, wie ihr die Möglichkeit freischaltet, von den fiesen Untoten in Ruhe gelassen zu werden.

Schaltet den Strom an.

Baut die Pack-a-Punch-Maschine.

Schnappt euch die Teile für das Aetherscope.

Baut das Aetherscope in der Maschine zusammen & nehmt es auf.

Schießt auf 4 der 5 blauen Orbs, die ihr für das Coffin Dance-Easter Egg braucht.

Lasst den letzten Orb unbedingt übrig und stellt sicher, dass sie verschwinden! Sorgt dafür, dass es eine Exfil-Runde ist, tötet den letzten Zombie und interagiert mit der Dunklen Anomalie.

Während des Teleportierens müsst ihr den letzten blauen Orb treffen, so dass er verschwindet.

Sammelt Das Tagebuch von Dr. Vogel ein.

Gebt das Tagebuch dem Geist von Dr. Vogel.

Dasselbe müsst ihr mit den beiden anderen Geistern machen.

Sorgt dafür, dass der letzte Geist noch spricht, wenn die richtige Teleportations-Animation beginnt.

Fertig: Jetzt sollten euch die Zombies in Ruhe lassen und sich stattdessen an bestimmten Punkten häufen.

Hier könnt ihr euch das entsprechende Video dazu ansehen, in dem ihr auch die Orte erkennt, an denen sich die Orbs befinden. Zusätzlich erfahrt ihr, wo genau die Teile des Aetherscopes spawnen können und wo ihr die Geister findet.

Währenddessen gibt es drüben im normalen Multiplayer-Modus auch noch einen Glitch. Der erfreut sich größter Beliebtheit, weil er Campern den Garaus macht. Hier könnt ihr nachlesen, was da los ist und wieso einige Fans finden, dass die Map so besser wird.

Was sagt ihr zum Zombie-Modus-Glitch, der euch unsterblich macht? Habt ihr ihn schon ausprobiert und hinbekommen?