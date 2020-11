Ein Glitch lässt auf der Multiplayer-Map Cartel in Call of Duty Black Ops: Cold War die Büsche verschwinden. Entdeckt wurde der Bug von Reddit-Nutzer CapAustria, der seinen Fund auch gleich mit der Community teilte. Im Reddit-Forum sind sich fast alle einig, dass die Karte sich in dieser Form deutlich besser spielt.

Warum ist der Glitch so beliebt? Der Grund für die Abneigung der CoD-Community gegen die Büsche sind Camper. Spieler*innen können sich gut hinter den Gewächsen verstecken und vorbei laufende Gegner leicht ins Visier nehmen. Wenn ihr auf Nummer Sicher gehen wollt, müsst ihr also in jeden Busch ballern, auf den ihr trefft.

CharlieIntel weist darauf hin, dass sich im Modus Domination einer der Eroberungspunkte direkt auf den fehlenden Büschen sitzt. Besonders in dieser Spielvariante macht die freie Sicht also einen großen Unterschied.

Es wird spannend zu sehen, ob Treyarch und Co. den Glitch im nächsten Update patchen oder ob die Entwickler ihn vielleicht sogar zu einem festen Bestandteil der Cartel-Karte machen.

Nuketown ab sofort verfügbar

Eine Anpassung die bereits vorgenommen wurde, ist die Abschwächung der MP5. Diese war zum Launch extrem OP und machte alle anderen Maschinengewehre im Multiplayer quasi nutzlos.

Mit Nuketown '84, einer Neuauflage der klassischen Nuketown-Map, gibt es seit gestern eine neue Mehrspieler-Karte. Außerdem läuft bis zum kommenden Montag ein doppel-XP-Event. Dieser bringt euch in allen Multiplayer-Matches doppelte Erfahrung und doppelte Waffen-Erfahrung.

Wollt ihr wissen, was wir von dem Shooter halten? Dann lest unseren großen Test zu Call of Duty Black Ops: Cold War:

Call of Duty Black Ops: Cold War ist für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One erhältlich.