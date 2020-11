CoD Black Ops Cold War: Zombie-Modus steckt wohl wieder voller Easter-Eggs

Call of Duty Black Ops: Cold War bringt den Zombie-Modus zurück. Der erfreut sich vor allem bei Koop-Fans größter Beliebtheit und gehört mittlerweile zum festen Repertoire der Black Ops-Teile. Auch dieses Mal gibt es wohl wieder eine groß angelegte Hatz auf Easter-Eggs, die in dem Zombies-Modus versteckt sind. Entwickler Treyarch gibt jetzt bekannt, dass die Jagd darauf für alle weltweit gleichzeitig startet.

CoD Black Ops: Cold War-Zombies halten wieder Easter Egg-Jagd bereit

Darum geht's: Der Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops lässt euch gemeinsam mit ein paar Freund*innen gegen immer stärker und größer werdende Zombie-Horden antreten. Auf den Maps verstecken sich aber auch jede Menge Geheimnisse und Easter-Eggs. Die Suche danach stellt seit Jahren einen sehr beliebten Zeitvertreib der Fangemeinde dar.

Um die Easter-Eggs überhaupt zu finden, müsst ihr die Maps sehr genau unter die Lupe nehmen. Zusätzlich müssen sie in der Regel auch noch aktiviert werden, was meist nur klappt, wenn ihr zusammenarbeitet. Was sich natürlich besonders knifflig gestaltet, während haufenweise Zombies auf euch einstürmen.

Die Easter-Eggs bescheren euch dann normalerweise bestimmte Sound-Schnipsel, Songs, geheime Nachrichten oder ähnliches. Manchmal enthalten sie auch Verbesserungen, Perks oder besondere Waffen und wirken sich so dann sogar auf das Gameplay aus. Fest steht: Die Zombie-Quests gehören zu den größten und spannendsten Geheimnissen abseits des normalen Gameplays.

Wann geht's los? Damit es keine unfairen Vorteile für Menschen in früheren Zeitzonen gibt, schalten Activision und Treyarch die Easter-Egg-Jagd im Zombie-Modus von CoD Black Ops: Cold War dieses Mal weltweit gleichzeitig frei. Um 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es los, und zwar am 13. November, also morgen.

Link zum Twitter-Inhalt

Was euch dieses Mal genau erwartet, steht natürlich noch in den Sternen. Sonst wäre das Ganze ja auch keine spannende Überraschung mehr. Aber offenbar gibt es nicht nur eine "Haupt-Easter Egg-Quest", sondern auch noch zugehörige Nebenquests. Das klingt nach einer umfangreichen Sache und nach viel kniffligem Spaß.

Call of Duty: Black Ops Cold War kann bereits heruntergeladen werden, wenn ihr es vorbestellt habt. Der richtige Launch erfolgt dann morgen beziehungsweise heute Nacht. Alle Infos zum Zombie-Modus findet ihr hier in unserer GamePro-Übersicht.

Freut ihr euch auf die Easter Egg-Jagd im Zombie-Modus? Was erwartet ihr, worauf hofft ihr?