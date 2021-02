CoD Black Ops: Cold War-Insider teast neuen "Open World" Zombie-Modus an

Call of Duty Black Ops: Cold War hat neben einer Story-Kampagne und dem Multiplayer auch einen Zombie-Modus an Bord. Darin müssen wir im Koop gegen immer größere Zombiewellen überleben und diverse Aufträge erfüllen. Erst kürzlich spendierte Entwickler Treyarch eine zweite Map, "Firebase Z", die bislang bei den Fans auch gut ankommt.

Doch bei dieser neuen Map scheint es nicht zu bleiben. Denn angeblich bereitet Treyarch bereits eine komplett neue Zombie-Variante vor. Das berichtet zumindest der Insider und Leaker Okami, der bereits bei seinen Prognosen zu Modern Warfare und Warzone einen guten Track Record hat.

Laut Okami heißt der Modus "Outbreak" und den Beschreibungen nach scheint er sehr viel größer zu werden als die aktuelle Zombie-Variante. Denn die Kämpfe gegen die Untoten sollen auf einer deutlich ausladenderen Fireteam-Karte stattfinden. Und dann wird es besonders interessant: Denn Okami schreibt, dass er gehört habe, dass die Variante als "Open World Zombies" beschrieben wird.

Zombie-Mode goes Open World?

Jetzt stellt sich natürlich automatisch die Frage, was damit gemeint sein könnte: Eine gigantische, frei erkundbare Zombie-Welt mit Haupt- und Nebenquests wird es wohl kaum sein, wohl aber könnte sich Treyarch auf gewisse Open World-Elemente beschränken, also eine generelle offenere Ausrichtung. Denn der aktuelle Zombie-Modus spielt sich vergleichsweise linear, viele Bereiche sind zu Beginn eines Matches noch gesperrt.

All dies geht aber natürlich in den Bereich der Spekulation, und ihr solltet natürlich beachten, dass es sich hierbei noch um ein Gerücht handelt. Activision und Treyarch haben einen möglichen Outbreak-Modus bislang weder bestätigt oder dementiert.

Call of Duty Black Ops: Cold War erschien im November 2020 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Sämtliche Stärken und Schwächen des Shooters könnt ihr in unserem Test zu Call of Duty Black Ops: Cold War nachlesen.