CoD Cold War: Season 4 Reloaded ist vor allem für Zombies-Fans ein Fest

In Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone stehen wieder große Veränderungen an. Mit Season 4 Reloaded geht übermorgen das nächste Midseason-Update an den Start. Darin enthalten sind wie gewohnt haufenweise neue Maps, Modi, Waffen und vieles mehr. Besonders die Fans der Zombies-Modi kommen auf ihre Kosten und erhalten unter anderem eine ganz neue rundenbasierte Map. Zusätzlich winkt ein Gratis-Event, aber das war natürlich noch nicht alles.

Wann geht's los? Am 15. Juli. Dann startet Season 4 Reloaded. Dann könnt ihr die neue Zombies-Map spielen, euch in neue Modi stürzen und vieles mehr.

CoD Black Ops Cold War

PlayStation 5: 17,9 GB

PlayStation 4: 14,5 GB

Xbox Series X/Xbox Series S: 21,3 GB

Xbox One: 11,4 GB

PC: 13,0 GB (ohne HD-Paket)/21,2 GB (mit HD-Paket)

PlayStation 5: 8,9 GB

PlayStation 4: 8,9 GB

Xbox Series X/Xbox Series S: 9,2 GB

Xbox One: 9,2 GB

PC: 9,2 GB (nur Warzone)/10,4 GB (Warzone und Modern Warfare)

Seht euch hier den Trailer an:

Die neue CoD-Roadmap

Das kommt auf euch zu: In CoD Cold War und Warzone ändert sich bald wieder einiges. Treyarch, Raven Software und Activision gewähren uns jetzt schon einige Einblicke in die geplanten Inhalte, die das Midseason-Update von Season 4 mitbringt. Hier seht ihr die Roadmap im Überblick:

Das steckt drin: Wie gewohnt liefern die Call of Duty-Macher haufenweise neue Inhalte. Dazu zählen im normalen Multiplayer einige neue Modi, aber natürlich auch wieder neue Waffen, Blaupausen, Belohnungen und vieles mehr. Besondere Beachtung dürften der neue Warzone-Modus "Payload" und die neue Zombies-Map "Mauer der Toten" finden.

Zombies-Map Mauer der Toten

Neue Multiplayer-Map

Neue Multiplayer-Modi und -Playlists

Neue Waffen

Neuer Warzone-Modus

Neuer Operator

Neuer Killstreak

Viel neues Futter für Zombies: Insbesondere Fans der Zombies-Modi von Black Ops: Cold War dürften sich auf dieses Update freuen. Sie erwartet nicht nur die neue, rundenbasierte Map, sondern auch sonst noch jede Menge Neuigkeiten. Da wäre zum Beispiel ein komplett neuer Perk, eine neue Wunderwaffe, ein neues Item zum Craften, neue Herausforderungen, mehr Story und so weiter.

Zombie-Map Mauer der Toten im Free Access-Weekend ausprobieren

Was? Free Access-Zeitraum

Free Access-Zeitraum Wann? Vom 22. Juli bis zum 29. Juli

Schaut euch hier den Trailer zur Mauer der Toden an:

Link zum YouTube-Inhalt

Zusätzlich zu den ganzen neuen Inhalten findet auch wieder ein Gratis-Event statt. Dabei können auch alle, die CoD Black Ops Cold War nicht gekauft haben, große Teile der neuen Inhalte ausprobieren. Dieses Mal steht die komplette neue Zombies-Map Mauer der Toten zur Verfügung und einige Multiplayer-Playlists rund um die neue Rush-Map. Genauere Infos sollen noch folgen.

Wie findet ihr das Midseason-Update? Worauf freut ihr euch, was hättet ihr euch sonst noch gewünscht?