CoD Modern Warfare 2 bekommt bald eine der berühmt-berüchtigsten Waffen überhaupt

Season 6 wird auch neue Waffen in Modern Warfare 2 und Warzone integrieren.

Season 6 für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone steht vor der Tür. Bevor es am 27. September losgeht, haben die Entwickler bereits in einem großen Update verraten, was uns in der nächsten Season erwartet.

Grundsätzlich gibt es ein ziemlich düsteres Thema und passend dazu einige Crossover-Operator wie Ash aus Armee der Finsternis oder Skeletor aus Masters of the Universe sowie insgesamt drei neue Waffen.

Für mehr Infos zu den neuen Inhalten lest ihr am besten unseren Übersichtsartikel:

Wie schon in den vergangenen Season wird auch auch die sechste ein Mid-Season-Update bekommen. Dieses soll im Oktober veröffentlicht werden und liefert kurz vor Halloween unter anderem das große "Haunting"-Event, in der sich laut offizieller Beschreibung der Schlund der Hölle öffnet und unter anderem Al-Mazrah und Vondel in Warzone mit untoten Kreaturen flutet.

Vroom-vroom!

Und welche Waffe könnte zu einem solchen Szenario passen? Richtig, eine Kettensäge! Und nicht irgendeine, sondern die berühmt-berüchtigte aus den Doom-Spielen. Exakt dieses Modell, das die meisten von euch kennen dürften, wird als Crossover zur Mid-Season in Modern Warfare 2 verfügbar sein. Im offiziellen Blog-Eintrag heißt es:

"Mit einer Waffe, die brutal effektiv gegen Cacodemons auf den Marsmonden Phobos und Deimos ist, wird es Zeit, etwas Fleisch zu finden, denn DOOMs gleichnamige Nahkampfwaffe kommt in Call of Duty!"

Eine Kettensäge in Call of Duty? Ja!

Kleiner Wermutstropfen: Die Waffe ist Bestandteil eines Doom-Pakets. Dementsprechend ist die Kettensäge nur optional kaufbar und nicht im Battle Pass enthalten. Wer das Bundle kauft, nimmt es dann allerdings auch automatisch mit in Modern Warfare 3, das im Novemver erscheint.

In jedem Fall wird spannend zu sehen sein, wie sich die Kettensäge in das Spiel und das Balancing integriert. Nahkampfwaffen sind in Call of Duty nämlich traditionell nicht sonderlich populär. Es bleibt abzuwarten, ob die Kettensäge das ändern kann – das Potenzial ist jedenfalls da.

Mehr zu Call of Duty CoD Warzone Season 6: Ihr könnt bald als Lilith und Inarius aus Diablo 4 spielen von David Molke

Die Mid-Season von Season 6 beginnt am 17. Oktober und ist damit Teil einer voll gepackten Call of Duty Roadmap. Denn knapp eine Woche nach dem Season-Start wird der Multiplayer von Modern Warfare 3 im Rahmen des CoD-Next-Events enthüllt. Direkt anschließend startet dann auch schon die erste Beta-Runde, zunächst exklusiv für PlayStation-Vorbesteller*innen.