CoD: Modern Warfare 3: 9 Minuten Gameplay aus der Kampagne veröffentlicht und wow, das schaut super aus

Von CoD: Modern Warfare 3 wurde erstes Gameplay aus der Kampagne veröffentlicht.

Nachdem CoD: Modern Warfare 3 vor wenigen Tagen offiziell in Warzone 2 enthüllt wurde, gab es heute während der Eröffnungsshow der gamescom 2023 erstes Gameplay aus der Kampagne zu sehen. Ganze neun Minuten lang wurde die Mission Operation 627 gezeigt, die, Überraschung... im Gefängnis von Verdansk spielt.

Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die recht lineare Nachtmission im Starkregen wirkt dabei überaus atmosphärisch und schaut im Video oben richtig klasse aus – oder was meint ihr?

Mehr Infos zur Kampagne von Modern Warfare 3

Wie vorab vermutet, schließt sie direkt an das Ende von Modern Warfare 2 an und besteht zur einen Hälfte aus linearen Story-Missionen und zur anderen Hälfte aus Open Combat Missions, in denen ihr euer Loadout selbst bestimmen könnt.

Mehr zum Thema gamescom Opening Night Live JETZT: Alle Ankündigungen und mehr im Live-Ticker von Sebastian Zeitz

Alle Infos aus der Opening Night Live

Aktuell werden während der Eröffnungsshow der gamescom 2023 noch allerhand weitere Spiele angekündigt. Welche genau und auf welche Highlights ihr euch besonders freuen dürft, das fassen wir für euch im Live-Ticker oben zusammen. Nach der Show findet ihr im Artikel zudem eine ausführliche Übersicht samt aller Highlights – darunter auch den Shadowdrop von Age of Empires 4 für Xbox.

Wie hat euch das erste Gameplay aus der CoD: Modern Warfare 3-Kampagne gefallen.