CoD Modern Warfare 3-Spawns sind so kaputt, dass die Entwickler vier Maps aus Playlists entfernen

Call of Duty Modern Warfare 3 kann jetzt auch im Multiplayer von allen gespielt werden, nur nicht immer so gut.

Call of Duty Modern Warfare 3 kämpft nicht nur mit schlechten Reviews und Kritik an der Kampagne. Auch der Multiplayer leidet unter ein paar Kinderkrankheiten. Auf manchen Maps funktionieren die Spawn-Punkte dermaßen schlecht, dass diese Karten sogar komplett aus der Rotation genommen werden mussten.

Call of Duty Modern Warfare 3-Maps fliegen aus dem Multiplayer, weil die Spawns so schlecht funktionieren

Worum geht's? Nachdem bereits die Singleplayer-Kampagne von CoD MW3 bei Fans und Kritiker*innen durchgefallen ist, sieht es beim Multiplayer-Modus zwar deutlich besser aus, allerdings gibt es auch hier ein paar Probleme. Vor allem die Respawn-Punkte auf einige Maps sorgen für massive Kritik. Die lassen sich wohl nicht ohne weiteres beheben, weshalb die Maps voerst entfernt wurden.

Was ist das Problem? Wer direkt nach dem Launch des Modern Warfare 3-Multiplayers einige Runden Hardpoint auf der Map Quarry gespielt hat, dürfte sich ziemlich gewundert haben. Dort war das Spawn-Punkte-System nämlich derart überfordert, dass einfach alle an ein- und demselben Ort gespawnt sind. Immer wieder und direkt vor den Flinten ihrer Feinde.

Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Kein neues Problem: Bei vielen Fans in den Kommentaren weckt das Erinnerungen an ältere Call of Duty-Spiele. Wie zum Beispiel Black Ops 2. Oder auch Black Ops Cold War. Generell ist es leider keine Seltenheit, in CoD direkt beim Spawnen in den Lauf einer gegnerischen Waffe zu schauen. Oder dank eines kuriosen Spawn-Bugs immer unter Autos aufzutauchen und direkt zu sterben.

Aber das hier ist natürlich schon sehr extrem.

Maps werden entfernt: Als Konsequenz hat Entwickler Sledgehammer die betroffenen Maps aus dem Spiel. Zumindest aus den Modi, in denen es zu den Problemen kommt. Das heißt, ihr könnt Quarry jetzt nicht mehr im Hardpoint-Modus spielen, genau wie Rundown und Scrapyard. Karachi wurde aus der Cutthroat-Rotation heraus genommen (via: IGN).

Woran könnte es liegen? Bereits im Vorfeld gab es entsprechende Berichte und vor Kurzem dann noch einmal: Offenbar wurde Call of Duty Modern Warfare 3 innerhalb von nur 16 Monaten entwickelt und war zunächst nur als Erweiterung für Call of Duty Modern Warfare 2 geplant. Intern soll es zu Crunch, Stress und anderen Problemen bei der Entwicklung gekommen sein.

Grundsätzlich ist Modern Warfare 3 aber nicht das einzige CoD, das mit Spawn-Problemen im Launch-Zeitraum zu kämpfen hat. Im Gegenteil, bei der Shooter-Reihe ist es fast schon eine traurige Tradition.

Wie ist es euch bisher mit den Spawns in Call of Duty Modern Warfare 3 ergangen? Meint ihr, Activision bekommt das Problem in den Griff?