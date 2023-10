CoD Modern Warfare 3: Start der PS5/PS4-Beta, Preload und mehr im Live-Ticker

Mit Call of Duty Modern Warfare 3 kommt am 10. November der nächste Teil der Shooter-Reihe raus, der, wie könnte es bei dem Namen anders sein, an das letzte Modern Warfare 2 anknüpft. Und auch dieses Mal darf da eine Beta natürlich nicht fehlen, um den Multiplayer einen ersten Stresstest zu unterziehen. An diesem Wochenende dürfen jedoch erstmal nur die PlayStation-Spieler*innen loslegen.

Hier erfahrt ihr, was euch in der Beta erwartet und begleiten den Start im Live-Ticker, damit ihr auch ja nichts verpasst.

CoD MW3 - Der Beta-Start auf PS4/PS5 im Live-Ticker

07:00 Uhr Bis die Beta auf der PlayStation heute um 19 Uhr startet, dauert es zwar noch ein paar Stunden, wir halten euch aber schon entsprechend auf dem Laufenden. Schaut also regelmäßig rein.

Die Kernfakten zur Modern Warfare 3 Open Beta

An welchen Tagen läuft die MW3 Open Beta?

Um wie viel Uhr startet die Beta auf der PlayStation? Heute, am 6. Oktober, dürfen Vorbesteller*innen der PS4/PS5-Version um 19:00 Uhr deutscher Zeit loslegen. Die Open Beta für die PlayStation startet dagegen erst am 8. Oktober um 19:00 Uhr. Am 10. Oktober endet sie für alle, ebenfalls um 19:00 Uhr.

Preload: Um in der Beta-Phase keine Zeit zu verlieren, solltet ihr euch vorab um den Preload kümmern. Dieser gestaltet sich dieses Jahr etwas anders. Ihr benötigt nämlich mit Call of Duty HQ eine Art Hub, um die Beta starten zu können. Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

Benötige ich PS Plus für die Beta? Wer bei dem Beta-Wochenende für die PlayStation dabei ist, braucht für die Altersfreigabe ein PS Plus-Abo. Auf der Xbox sieht das anders aus. Wer an der Xbox-Beta teilnimmt, braucht kein Game Pass-Abo.

Diese Multiplayer-Inhalte von Modern Warfare 3 sind in der Beta spielbar

Während der Beta könnt ihr nicht alle Multiplayer-Inhalte spielen. Ein paar allbekannte Maps (und Fanlieblinge!) aus Modern Warfare 2 von 2009 haben es aber mit ihrer Neuauflage in die Beta geschafft.

In der Beta spielbare Maps:

Favela

Estate

Skidrow

Rust (ab 8. Oktober)

Popov Power Plant (Ground War-Modus)

Die Karte Highrise wird auch in der Beta verfügbar sein, allerdings nur am 2. Beta-Wochenende.

Im Multiplayer-Trailer zu Modern Warfare 3 machen wir gefühlt eine kleine Zeitreise:

2:02 Klassische Maps und Eminem: Im Multiplayer-Trailer zu CoD MW3 ist plötzlich wieder 2009

CoD Modern Warfare 3 ist der dritte Teil der Reboot-Trilogie und erscheint am 10. November 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Der Early Access beginnt bereits am 2. November, lässt euch aber nur die Singleplayer-Kampagne früher spielen.