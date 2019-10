CoD: Modern Warfare - Alle Kampagnen-Missionen & Infos zur Spielzeit

Activision und Infinity Ward haben mit Call of Duty: Modern Warfare einen Shooter veröffentlicht, der den Geist der legendären Trilogie von 2007 bis 2011 in sich trägt. Wichtiger Bestandteil des Spiels ist wie bereits in den drei Vorgängern eine Solo-Kampagne.

In der bekommt ihr es mit der Terrororganisation Al-Qatala sowie dem brutalen russischen General Barkov und seinen Schergen zu tun, im Laufe der Kampagne schlüpft ihr in den Rolle unterschiedlicher Charaktere.

Modern Warfare - Die Missionen im Überblick

Insgesamt teilt sich die Kampagne von Modern Warfare in 14 Kapitel/Missionen. Nachfolgend findet ihr alle aufgelistet (Missionsort in Klammern).

Kriegsnebel (Verdansk, Kastovia) Piccadilly (London, England) Eingebettet (Aqtabi, Urzikstan) Stellvertreterkrieg (Al-Raab, Urzikstan) Stadthaus (Camden Town, England) Jagdgesellschaft (Rammaza, Urzikstan) Botschaft (Sakhra, Urzikstan) Highway des Todes (Darus, Urzikstan) Vor der Haustür (Riyyabi, Urzikstan) Wolfsbau (Takkari, Urzikstan) Gefangen (Tobrak, Urzikstan) Alte Kameraden (St. Petersburg, Russland) Lichter aus (Baurci, Moldavien) Ins Feuer (Borjomi, Georgien)

Spielzeit der Modern Warfare-Kampagne

Ganz CoD-typisch fällt die Spielzeit von Modern Warfare ziemlich kurz aus. Auf dem zweiten der insgesamt fünf Schwierigkeitsgrade sind einigermaßen geübte Spieler in etwa fünf Stunden durch. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden könnt ihr etwas mehr Spielzeit einrechnen.