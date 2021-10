Call of Duty 2022 hat keine Angst vor Verwechslung und heißt angeblich Modern Warfare II

Call of Duty 2022 wird angeblich eine direkte Fortsetzung zum sehr erfolgreichen Modern Warfare aus dem Jahr 2019. Um die Namensverwirrung mit mehreren Spielen, die genau gleich heißen, einfach fortzusetzen, gibt es jetzt Hinweise darauf, dass das CoD nach CoD Vanguard schlicht Call of Duty: Modern Warfare II heißen soll. Das will zumindest der recht verlässliche Leaker und Branchen-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben.

Call of Duty 2022 wird wohl Modern Warfare-Sequel

Darum geht's: Call of Duty macht keine Anstalten, irgendein Jahr auszulassen, ganz im Gegenteil. Darum erwartet uns auch im Jahr 2022 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder ein neuer Teil der Shooter-Reihe. Alles andere wäre auch sehr verwunderlich, immerhin beschäftigt Call of Duty mittlerweile ausnahmslos alle Activision-Studios.

Wieder ein Sequel: Es gibt bereits viele entsprechende Gerüchte und jetzt scheinen sich die Hinweise zu verdichten. Allem Anschein nach soll der Erfolg von CoD Modern Warfare aus dem Jahr 2019 fortgesetzt werden, indem das Call of Duty 2022 eine direkte Fortsetzung wird. Das würde zumindest einigermaßen Sinn ergeben und klingt durchaus nicht unwahrscheinlich.

Steht der Name schon fest? Womöglich wissen wir jetzt auch schon, wie das übernächste Spiel des Mega-Franchises heißen soll. Laut dem bekannten und normalerweise gut informierten Journalisten, Insider und Leaker Tom Henderson hört CoD 2022 auf den Namen Call of Duty Modern Warfare II.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das kommt euch bekannt vor? Offenbar ist Activision das eigene Vermächtnis nicht so wichtig und Angst vor größerer Verwechslungsgefahr scheint es auch nicht zu geben. Jedenfalls hieß bereits 2009 ein Spiel Call of Duty Modern Warfare 2 und um die Verwirrung komplett zu machen, existiert auch noch die CoD Modern Warfare 2 Remastered-Kampagne. Aber keine Angst: Den Unterschied macht die römische Zwei im Vergleich zur 2 des Original-Titels.

Wie seriös ist das? Einigermaßen. Auf Tom Henderson ist vor allem im Hinblick auf Call of Duty in der Regel Verlass. Hier relativiert er allerdings selbst noch einmal, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Er habe lediglich ein Artwork mit dem Schriftzug gesehen, der Titel könne sich aber trotzdem noch ändern. Es würde aber wie erwähnt gut zu den bisherigen Gerüchten und Spekulationen in dieser Richtung passen, wie zum Beispiel dieser hier:

1 0 Mehr zum Thema Call of Duty 2022 hört wohl auf den Codenamen 'Project Cortez' und könnte Modern Warfare 2 werden

Bis es soweit ist und wir in den Genuss des Call of Duty-Spiels von 2022 kommen, dauert es sowieso noch eine ganze Weile. In dieser Zeit erscheint außerdem auch bald schon das nächste, diesjährige CoD, nämlich Call of Duty Vanguard. Das soll am 5. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC kommen.

Wie fändet ihr ein Sequel zu CoD Modern Warfare 2019 und was haltet ihr von dieser möglichen Namensgebung?