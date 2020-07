Call of Duty-Fans auf der ganzen Welt fiebern dem Start von Season 5 in Call of Duty: Modern Warfare & Warzone entgegen. Und allzu lange dauert es nun nicht mehr, bis die neue Season samt neuer Inhalte startet, denn in der nächsten Woche ist es soweit.

Start-Termin der Season 5 in CoD: MW & Warzone: Mittwoch, 5. August

Eine der größten Neuerungen des Spiels haben Activision und Entwickler Infinity Ward nun mit einem kleinen Trailer verraten. Denn im Multiplayer und Warzone kommt mit dem Season 5-Update eine neue Multiplayer-Fraktion hinzu: Die Shadow Company.

Infos und Operator der Shadow Company

Die Shadow Company ist eine private Militäreinheit, die sich aus der Armistice-Fraktion abgespalten hat und komplett außerhalb davon agiert, samt eigener Agenda.

Operators

Insgesamt gibt es drei neue Operators.

Marcus "Lerch" Ortega: Ehemaliger U.S.-Marine und Anführer der Shadow Company

Ehemaliger U.S.-Marine und Anführer der Shadow Company Velikan: Über diesen Operator ist nur wenig bekannt. Schützt seine Identität mit einer Rüstung.

Über diesen Operator ist nur wenig bekannt. Schützt seine Identität mit einer Rüstung. Rozlin "Roze" Helms: Kam über die Jackal-Fraktion zur Shadow Company, sie ist bereits seit Mitte Juli im Spiel.

Noch mehr Details zur Season 5

Neben der neuen Fraktion wird es in der neuen CoD-Season natürlich noch weitere Inhalte geben, darunter neue Waffen, von denen mindestens zwei direkt von Beginn an über den Battle Pass zu bekommen sein sollten und schon auf Promo-Material zu sehen waren:

Maschinenpistole APC9

Sturmgewehr AN-94

Insbesondere die Integration der AN-94 dürfte viele Serienveteranen freuen, da sie bereits in mehreren Black Ops-Teilen zum Einsatz kam und dort zu den beliebtesten Waffen zählte.

Öffnet sich endlich das Warzone-Stadion?

Schon länger wird über eine mögliche Öffnung des Stadions auf der Warzone-Map spekuliert. In Season 5 scheint es jetzt endlich soweit zu sein. Zumindest hat der offiziellen Twitter-Account des Spiels einen ziemlich verräterischen Teaser gegeben.

Eine neue Fraktion, neue Waffen und möglicherweise ein offenes Stadion in Warzone: Also eine ganze Menge, auf dass sich Shooter-Fans ab der nächsten Woche freuen können. Die Season 5 startet am 5. August 2020.