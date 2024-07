CoD Modern Warfare 3 ist ab heute im Game Pass, aber das Beste am Shooter könnt ihr nur mit einer bestimmten Abo-Stufe zocken

Achtung: Um wirklich alles von Modern Warfare 3 im Game Pass spielen zu können, benötigt ihr bestimmte Abo-Stufen.

Gemunkelt wurde es schon länger, nun folgte auch die offizielle Bestätigung: Ab dem 24. Juli könnt ihr Call of Duty Modern Warfare 3 im Game Pass spielen. Es ist der erste Teil der beliebten Shooter-Reihe, der in den Microsoft-Spieleservice kommt und wird garantiert auch nicht der letzte sein.

Ein Game Pass-Abo reicht also aus, um Modern Warfare 3 uneingeschränkt spielen zu können – könnte man jedenfalls meinen. Dem ist aber nicht so, denn was ihr genau spielen könnt, hängt von der Abo-Stufe ab, die ihr abgeschlossen habt.

Game Pass Core: MW3 ist nicht enthalten

MW3 ist nicht enthalten Game Pass Console (derzeit nicht mehr abschließbar): Nur Singleplayer

Nur Singleplayer Game Pass Ultimate: Singleplayer und Multiplayer

Singleplayer und Multiplayer Game Pass PC: Singleplayer und Multiplayer

Ultimate ist Pflicht auf der Xbox, um MW3 komplett spielen zu können

Wenn ihr also den Multiplayer-Teil zocken wollt – und das ist auch laut unseres Tests von MW3 der deutlich attraktivste Part – müsst ihr mindestens den PC Game Pass abonniert haben. Wollt ihr das gesamte Spiel aber auf einer Xbox-Konsole zocken, kommt ihr nicht um ein Ultimate-Abo herum.

Besonders kurios: Der Game Pass Core ermöglicht zwar grundsätzlich Online-Multiplayer, hier ist Modern Warfare 3 aber nicht in der begrenzten Spiele-Bibliothek verfügbar, auf die ihr mit der Abo-Stufe Zugriff habt. Auf der Console-Stufe dagegen ist zwar das Spiel enthalten, aber kein Online-Multiplayer-Zugang. Das wird erst der neue "Game Pass Standard" bieten, der aktuell aber noch nicht buchbar ist.

Ziemlich verwirrend oder? Das findet auch Kollegin Eleen und hat einen ganzen Artikel darüber geschrieben:

Mehr zum Thema Von PS Plus Premium bis Xbox Game Pass Core: Abo-Services sind einfach zu kompliziert geworden von Eleen Reinke

Modern Warfare 3 erschien im November 2023 und startet Ende Juli in die fünfte Multiplayer-Season, mit der einige neue Inhalte ins Spiel kommen. Der nächste CoD-Teil, der in den Game Pass kommen wird, steht übrigens schon fest. Call of Duty Black Ops 6 startet Ende Oktober – dann auch direkt im Spiele-Service von Microsoft.

Was sagt ihr zu dieser Aufsplittung? Blickt ihr da noch durch?