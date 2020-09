CoD Warzone-Insider teast offenbar Rückkehr von "Soap" McTavish an

Call of Duty: Warzone dient Activision als Bindeglied und soll auch in Zukunft erhalten bleiben. Da würde es nicht groß verwundern, wenn nicht nur neue CoD-Titel angekündigt werden, sondern noch mehr Crossover-Aktionen geplant sind. Zum Beispiel könnte demnächst ein altbekannter Charakter zurückkehren. Darauf, dass John "Soap" MacTavish irgendwann in Verdansk mitmischt, deutet jedenfalls ein Teaser hin.

Call of Duty-Insider teasen Rückkehr von John "Soap" MacTavish an

Darum geht's: Der CoD MW-, Modern Warfare 2- und Modern Warfare 3-Charakter Soap könnte demnächst wohl als Operator in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare auftauchen. Zumindest scheint das ein Teaser anzudeuten, den ModernWarzone auf Twitter veröffentlicht hat.

Der zeigt den beliebten Charakter aus der Modern Warfare-Reihe und sieht folgendermaßen aus:

Link zum Twitter-Inhalt

"Wir haben Dich vermisst"? Bemerkenswert ist dabei natürlich vor allem die Caption. Darin ist nicht die Rede davon, dass die Insider die Figur vermissen würden, sondern davon, dass sie sie vermisst hätten. Was ja theoretisch genau genommen bedeuten müsste, dass sie jetzt wieder da ist.

Kehrt Soap als Operator zurück? Das sorgt nun natürlich für wilde Spekulationen und lässt hartgesottene Call of Duty-Fans darauf hoffen, dass es demnächst ein Soap-Bundle in Warzone und Modern Warfare oder gar Black Ops: Cold War geben könnte.

Das würde zwar Lore-technisch nicht unbedingt Sinn ergeben, aber das wäre auch nicht das erste Mal und in der Welt von Call of Duty eigentlich sowieso egal. Beliebte Charaktere als Operatoren nachzuliefern, wirkt hingegen nicht unwahrscheinlich. Bleibt die Frage, ob die Hoffnungen erfüllt werden und wenn ja, ob es bereits mit Season 6 soweit ist.

Wie denkt ihr darüber? Würdet ihr euch über ein Soap-Bundle für Warzone oder Call of Duty: Modern Warfare freuen?