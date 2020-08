CoD MW & Warzone: Playlist-Update bringt 2 neue Operatoren-Bundles

In Call of Duty: Warzone und Modern Warfare werden die Karten neu gemischt. Das aktuelle Playlist-Update bringt neue Moshpit-Playlists, behält die Mini Royale-Option bei und führt einen komplett neuen Shadow Company-Operator ein. Zusätzlich gibt es natürlich auch wieder neue Skins.

Das heutige Playlist-Update vom 18. August bringt wenig Neues für Warzone-Fans, aber einige spannende Modi für den Modern Warfare-Multiplayer. So sehen die Playlists dann nach dem Update aus:

Modern Warfare:

Faceoff: 6v6-Modi 3v3 auf Gunfight-Maps

6v6-Modi 3v3 auf Gunfight-Maps Mid-Range Mayhem: Nur neue Maps

Nur neue Maps Cyber Attack Pro: Wie Cyber-Angriff, nur mit Respawns

Warzone:

Mini Royale

Battle Royale - Solo / Duo / Trios / Quads

Blutgeld Trio

Gulag-Waffen: Sturmgewehre & SMGs

Die Highlights: Faceoff könnte ziemlich wild und spaßig werden. Ihr zockt traditionelle 6v6-Modi wie "Stellung" oder "Geliefert", aber eben auf kleineren Feuergefecht-Maps mit kleineren Teams. Für alle, die sich nach mehr Shipment sehnen, könnte Faceoff genau das richtige sein.

Mid Range-Mayhem lässt euch ausschließlich die neueren Karten spielen. Auf klassische Maps und Reworks oder Flashbacks wird verzichtet, stattdessen gibt es nur die neuesten Maps der letzten Monate:

Hovec Sawmill

Khandor Hideout

Oil Rig

Suldal Harbor

Chesshire Park

Warzone-Fans können sich noch ein bisschen länger im chaotischeren Mini Royale austoben. Der Spezial-Modus bleibt uns auch diese Woche noch erhalten und bietet schnellere Action. Das Ganze funktioniert wie das normale CoD Warzone-Battle Royale, aber auf engerem Raum und der Kreis schließt sich schneller.

Zusätzllich wird der Rückkauf Solo(aka BR Stimulus)-Modus wieder durch den klassischen Battle Royale-Solosmodus ersetzt. Im Gulag müsst ihr euch diese Woche dann wieder mit SMGs und Sturmgewehren zur Wehr setzen.

Neue Operatoren-Bundles: Zusätzlich zur Playlist-Rotation gibt es natürlich auch wieder neue Items, die ihr im Shop kaufen könnt. Da wäre zum Beispiel der Shadow Company-Operator Velikan samt Bauplänen, Finishing Move und mehr, oder der Forest Spirit-Skin von Grinch in dessen Operator-Bundle "Ekolo".

Was haltet ihr von den Bundles und der Playlist-Rotation in dieser Woche? Was wünscht ihr euch?