CoD MW & Warzone führen neue Waffen-Bundles & Modi ein

In Call of Duty: Modern Warfare dreht sich das ewige Update-Karussell weiter. Diese Woche stehen uns mit One in the Chamber ein neuer Modus für den Modern Warfare-Multiplayer und einige neue kosmetische Waffen-Bundles ins Haus. Einen Eispickel gibt es ebenfalls als neue Nahkampf-Option. In Warzone müssen wir zwar auf Beutegeld verzichten, aber dafür bleibt uns der 50v50-Modus Rumble erhalten.

CoD Modern Warfare: Im neuen Modus muss jeder Schuss sitzen

One in the Chamber: Modern Warfare bekommt einen neuen Party-Modus. Darin müsst ihr ordentlich zielen, weil ihr jeweils immer nur einen einzigen Schuss habt. Der ist dafür dann aber auch jedes Mal tödlich.

So funktioniert das Ganze:

Alle Spieler beginnen das Match mit einer einzigen Kugel in einer zufälligen Waffe

Jeder Kill bringt eine neue Patrone

Jeder Treffer ist ein One Shot-Kill

Alle haben drei Leben

Die Person mit den meisten Punkten gewinnt

Es gibt in Warzone und CoD MW jetzt auch einen Eispickel

Neue Bundles: Infinity Ward und Acitivision bringen zwei weitere Bundles mit kosmetischen Items auf den In Game-Markt. Beide sind zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht erhältlich, sollten aber sehr bald kommen. Das coolste daran ist wahrscheinlich der Eispickel, aber das bleibt natürlich Geschmackssache. Beide Bundles kosten etwas, aber wir wissen aktuell noch nicht genau, wie viel.

Wendigo-Bundle:

Taiga-Skin für Operator Krueger

Legendäre "Psychosis"-AR

Legendäre "Evil Manifest"-SMG

"Crevasse"-Eispickel-Bauplan

Notice Me III-Bundle:

Epischer "Dream Dasher"-Bauplan

"Chibi Trooper"-Charm

"Cute Cadet"-Sticker

Call of Duty Warzone: Rumble bleibt, Plunder bleibt weg

50v50 geht weiter: Falls ihr nach dem chaotischen Treiben eines Modern Warfare-Multiplayers sucht, aber kein Geld für das Hauptspiel ausgeben wollt, seid ihr beim Rumble-Modus genau richtig. Hier treten jeweils 50 gegen 50 Spieler an und tragen ihren Streit auf einem begrenzten Teil der Verdanks-Map aus.

0 0 Mehr zum Thema Neuer CoD Warzone-Modus Rumble liefert 50v50-Gefechte mit Respawns

Das Ganze eignet sich hervorragend dazu, bestimmte Waffen hochzuleveln oder Herausforderungen abzuschließen. Das kann im Warzone-Battle Royale gerne mal sehr lange dauern, weil es verhältnismäßig selten Feindkontakt gibt. Das ist im Rumble-Modus ganz anders.

Der Modus bleibt uns offenbar noch eine weitere Woche erhalten. Ob er danach wieder verschwindet, steht leider nicht so richtig fest. Zumindest gibt es keinerlei offizielle Ankündigungen dazu, es könnte sich lediglich um einen Zeitlich begrenzten Modus handeln.

Plunder aka Beutegeld wurde dafür offenbar gestrichen. Die Chancen stehen also gut, dass der Beutegeld-Modus irgendwann wieder zurückkommt und dass dafür dann Rumble verschwindet. Am coolsten wäre natürlich, wenn einfach beide Modi permanent erhalten bleiben würden.

Was macht ihr aktuell am liebsten in Modern Warfare und Warzone? Wie findet ihr Rumble?