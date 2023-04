CoD MW2 + Warzone 2: Season 3-Roadmap enthüllt neue Maps, Waffen und Modi

Macht Bekanntschaft mit Task Force 141.

Activision läutet in nicht einmal einer Woche Season 3 von Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 ein. In einem ausführlichen Blogpost haben die Verantwortlichen eine Roadmap und zwei Trailer zur neuen Season veröffentlicht, die alle kommenden Inhalte präsentiert.

Call of Duty: Season 3 mit neuen Maps, Modi und mehr

Wann startet Season 3? Call of Duty MW2 und Warzone 2 gehen am 12. April 2023 in die nächste Runde.

Season 3 bringt für beide Spiele:

Blackcell: Premium-Upgrade für den Battle Pass

Task Force 141

Neue Waffen (FJX Imperium, Cronen Squall, neue Pistole)

Neue Operatoren (Alejandro, Valeria)

Neue Events (Trophäenjagd, Tarnherausforderung später in der Season)

Neue Bundles

Das bringt Season 3 für Call of Duty: Warzone 2

Was ändert sich bei Warzone 2? Mit Season 3 bekommt Warzone 2.0 drei neue Modi. Im Laufe der Season wird „Beutegeld“ hinzugefügt. Wer in diesem Modus das meiste Geld anhäuft, gewinnt. Außerdem werden die Ranglisten für den Battle Royale eingeführt und der „Wiederauferstehung“-Modus auf Al Mazrah ausgeweitet.

Für den DMZ-Modus gibt es zusätzlich folgende Neuerungen:

Neue Missionen, Fraktion und Bosse

Werkbank für Waffen

Aktiver Dienst-Plätze für drei Operatoren

Tausch-System für Gegenstände

Neue Rucksäcke

Ferner kommen im Battle Royale folgende Gameplay-Features hinzu:

Wiedereinstiegsdrohnen

Gehärteter Plattenträger

Drohnentürme

Neue Gulag-Karte

Mobile Vorratsstation

Extra-Pakete

Die Roadmap für Season 3.

CoD Modern Warfare 2: Das steckt noch in Season 3

Für Modern Warfare 2 gibt es einen Batzen neuer Multiplayer-Karten. Außerdem kehrt der Feuergefecht-Modus zurück, in dem Zweier-Teams in mehreren Runden gegeneinander antreten.

Folgende neue Maps kommen zu Modern Warfare 2:

Pelayo’s Lighthouse (Core-Map)

Black Gold (Core-Map)

Rohan Oilfields (Battle-Map)

Sattiq Cave Complex (Battle-Map)

Alboran Hatchery (Core-Map, wird nachgereicht)

Der Feuergefecht-Modus wird für folgende Maps spielbar:

Blacksite

Exhibit

Shipment

Alley

Zwei neue Spielmodi, die in Season 3 wiederkehren:

Aufgeputscht: Tötet Gegner, bevor die Zeit abläuft und ihr explodiert.

Tötet Gegner, bevor die Zeit abläuft und ihr explodiert. Bodenkrieg – Infiziert: Kämpft auf den Bodenkrieg-Karten gegen die Infizierten-Horden.

Zusätzlich wird eine neue Koop-Mission und Episode 3 des kooperativen Modus „Überfall“ während der Season nachgereicht, in der ihr auf Task Force 141 trefft. Weiterhin gibt es nun eine automatische Wegfindung im Battle-Pass, mit der ihr Objekte linearer freischalten könnt.

