CoD Modern Warfare 3: Cover-Motiv geleakt und Activision reagiert mit eigenem 'offiziellen' Artwork

Auf diesem Bild befindet sich Captain John Price gleich doppelt.

Dass es sich beim kommenden Call of Duty um Modern Warfare 3 handelt, ist aktuell wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Videospielbranche. So wurde erst vergangene Woche das offizielle Logo auf einer Dose Monster Energy geleakt und auch sonst wird das Internet nur so von Gerüchten zum 2023er-Ableger des Shooters überflutet.

Der jüngste Leak betrifft das Key Art von MW3, das gleich in doppelter Ausführung auf der Filehosting-Plattform Imgur aufgetaucht ist. Das eigentliche Kuriosum an der Geschichte ist jedoch die Reaktion des offiziellen Twitter-Accounts von Call of Duty beziehungsweise von Activision selbst – die humorvoller kaum sein könnte.

Offizielles Cover-Motiv von Modern Warfare 3 geleakt

Darum geht's: Ursprünglich sollte das neue Call of Duty im Verlauf der fünften Season von Warzone und Modern Warfare 2 feierlich enthüllt werden – zum möglichen Datum weiter unten mehr. Wie die Seite Charlie Intel berichtet, ist jetzt aber auch das Cover-Motiv des kommenden Ablegers geleakt.

So sieht das Key Art von CoD: Modern Warfare 3 (2023) auf Imgur wohl aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Imgur-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Imgur angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Imgur-Inhalt

Das ist zu sehen: Call of Duty-Fans erkennen auf dem Cover natürlich sofort mit Captain John Price einen der, wenn nicht gar den bekanntesten Charakter der Reihe, der sich vor einem rot-leuchtenden Hintergrund positioniert.

Auf dem zweiten Bild ist hingegen eine rötliche Schlange zu sehen, die sich durch einen Totenschädel schlängelt. Auf beiden Bildern prangt zudem der Schriftzug von Call of Duty: Modern Warfare 3.

Activision reagiert mit ganz viel Humor auf jüngsten Leak

Activision und Entwickler Sledgehammer Games nehmen den erneuten Leak allerdings mit viel Humor und posten nur wenige Stunden später einen wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinten Tweet mit der Aussage:

Ihr macht Witze, das richtige Cover-Motiv gibt's hier. Wir teilen unsere künstlerischen Fähigkeiten und weit mehr in der kommenden Woche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Strichmännchen-Bild ist natürlich eine direkte Anspielung auf den Key Art-Leak, der Captain John Price mit seinem markanten Hut zeigt.

Datum für Modern Warfare 3-Reveal ebenfalls geleakt

Da ein glaubhafter Leak pro Tag für CoD-Verhältnisse nicht ausreicht, wissen wir jetzt sogar dank Dataminern mit hoher Wahrscheinlichkeit, wann der offizielle Reveal stattfindet. (via MP1ST) Das genaue Datum soll der 17. August sein. Zu diesem Zeitpunkt dürfte dann das angekündigte Event in Warzone stattfinden.

Es ist daher gut möglich, dass wie im offiziellen Tweet von Activision geschrieben, das Datum für den Reveal in der kommenden Woche angekündigt wird.

Wie findet ihr die Reaktion von Activision und freut ihr euch schon auf Modern Warfare 3, sollte es denn kommen?