CoD Modern Warfare 3 hat wieder PlayStation-exklusive Inhalte – vermutlich zum allerletzten Mal

Diesen Operator-Skin bekommt ihr nur, wenn ihr CoD MW3 digital auf PS4 oder PS5 vorbestellt.

Wer gerne Call of Duty spielt, hatte auf den PlayStation-Konsolen in den letzten Jahren einige Vorteile. So starteten etwa die Multiplayer-Betas stets zunächst exklusiv für alle, die den jeweiligen CoD-Teil auf der PS4 oder PS5 vorbestellt hatten. Und auch einige Ingame-Inhalte – also zum Beispiel bestimmte Skins für Waffen oder Operator – waren ausschließlich für alle mit einer PlayStation vorbehalten.

Das ist bei Call of Duty Modern Warfare 3 nicht anders. Auch hier war das erste Beta-Wochenende exklusiv auf PS4 und PS5 verfügbar. Und wer den Titel digital auf den PlayStation-Systemen vorbestellt, bekommt das exklusive 'Lockpick Operator Pack'. Das kündigte Entwickler Sledgehammer während des Call of Duty Next-Livestreams an.

Diese Inhalte stecken im Lockpick Operator Pack

Insgesamt besteht das DLC-Pack aus drei Items:

Operator Skin: Van Goated Lockpick

Van Goated Lockpick Waffen-Blaupause: AMRican Gothic

AMRican Gothic Nahkampfwaffen-Blaupause: Starry Knife Melee

Zugegeben ein überschaubares Paket, aber eben exklusiv. Und das laut Angaben von Activision für ein ganzes Jahr, nämlich bis zum 9. November 2024. Xbox- und PC-Spieler*innen können sich also frühestens dann Hoffnungen auf das Paket machen.

Hier könnt ihr euch die Inhalte im Trailer anschauen:

Verträge laufen 2024 aus

Es dürfte das letzte Mal gewesen sein, dass Inhalte oder Beta-Zugänge eines Call of Duty-Teils ausschließlich oder zuerst auf den Sony-Systemen zugänglich sind.

Denn: Die Verträge von Sony und Activision, die auch eben jene Exklusivitäten umfassen, laufen im Jahr 2024 aus. Da zudem Microsoft kurz vor der Übernahme von Activision Blizzard steht, ist nicht anzunehmen, dass sie den Konsolen des Konkurrenten danach weiterhin Bonus-Content erlauben.

Ob die Vorabzugänge und Exklusivitäten dann rüber zu Xbox wandern, ist denkbar, aber noch nicht bestätigt. Dass CoD auch nach der Übernahme weiterhin auf allen Plattformen erscheinen wird, steht hingeben bereits fest. Sony und Microsoft hatten sich im Sommer auf einen 10-Jahres-Vertrag geeinigt.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Im direkten Nachfolger des letztjährigen Modern Warfare 2 geht es erneut um die Task Force 141 um Captain Price, die in der Kampagne einen alten Bekannten wiedertreffen.

Vladimir Makarov war nämlich schon in der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie der Hauptbösewicht und dürfte auch im "neuen" Modern Warfare 3 eine zentrale Rolle spielen.