Dragon Ball-Referenz in Nintendo-Spiel: Diese Transformation aus Donkey Kong Bananza sieht aus wie ein Super-Saiyajin

Die Bananza-Formen verleihen Donkey Kong ein neues Aussehen mit passenden Fähigkeiten.

Nintendo hat am 18. Juni 2025 eine Direct-Präsentation zum kommenden Spiel Donkey Kong Bananza gezeigt. Darin haben wir erstmals in breiterem Umfang Informationen zum nächsten großen Switch-2-Titel nach Mario Kart World erhalten. Dazu zählen auch die Transformationen der Spielfigur Donkey Kong, deren Inspiration auf der Hand liegt.

Super-Saiyajin Donkey Kong

Die sogenannten Bananza-Formen sind ein fester Teil des Spiels. Dank der musikalischen Unterstützung seiner jungen Begleiterin Pauline kann sich Donkey Kong in eine von mehreren mächtigen Transformationen verwandeln. Eine davon ist die Kong-Bananza, die ihr euch im unten stehenden Video ab Minute 06:40 anschauen könnt:

In der Kong-Bananza-Form nimmt die Kraft von Donkey Kong um ein Vielfaches zu. Damit könnt ihr euren Gegner*innen noch mehr einheizen oder auch spielend einfach durch hartes Gelände pflügen.

Dabei ist nicht nur die Kraft der Transformation, sondern auch ihr Design beachtenswert. Aus Donkey Kongs Kopf wachsen Bananen, die ihm das Aussehen eines Super-Saiyajins verleihen. Auch seine Muskeln nehmen um ein Vielfaches zu.

Die Dragon-Ball-Referenz dürfte kein Zufall sein. Bereits im Bower’s-Fury-Teil von Super Mario 3D World konnte sich Mario der Giga-Katzen-Verwandlung unterziehen. In dieser Form bekommt Mario gelbes Fell und eine beachtliche, wild abstehende Löwenmähne, bei der die Super-Sayiajin-Referenz noch offensichtlicher ist.

Weitere Transformationen in Donkey Kong Bananza

Donkey Kong wird über seine Transformationen nicht nur stärker. In der Zebra-Bananza wird er so schnell, dass er durch Wasser und leicht zerbrechliches Gelände wie Glas rennen kann. Ist hingegen die Straußen-Bananza aktiv, kann sich Donkey Kong in die Luft befördern, gleiten und sogar Eierbomben auf die Gegner*innen unter ihm fallen lassen.

Während der Nintendo Direct am 18. Juni 2025 wurden lediglich diese drei Formen gezeigt. Zusätzlich dazu wurde auch die Funktion erklärt, dass die Transformationen nicht ewig halten. Dafür müsst ihr jeweils über das Einsammeln von Gold eure Bananergie wieder auffüllen.

Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli 2025 auf der Nintendo Switch 2.

